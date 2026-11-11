Debutta domani, giovedì 12 novembre, alle 10.00 su Food Network “A pranzo da nonna”, il programma che porta Patrizio Rispo, il Raffaele Giordano di “Un posto al sole“, tra i borghi di Basilicata e Campania sulle tracce delle ricette custodite dalle nonne.

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Un viaggio tra le cucine di Basilicata e Campania

L’attore napoletano entra nelle case di donne che hanno fatto della cucina un patrimonio da consegnare a chi viene dopo e le affianca ai fornelli, tra piatti preparati da generazioni, segreti di famiglia e ricordi che girano intorno alla tavola. Le puntate sono sei e vanno in onda ogni giovedì mattina: ogni tappa attraversa vicoli, storie di vita e prodotti del posto, raccontando un territorio attraverso chi ne conserva i sapori da sempre.

Rispo interpreta Raffaele Giordano da quasi trent’anni a Palazzo Palladini, la soap di Rai 3 dove si sono susseguiti amori clandestini, matrimoni naufragati, tradimenti e drammi familiari. Con “A pranzo da nonna” passa a una dimensione televisiva completamente diversa, quella delle cucine di casa.

Le nonne, una forza della natura

La curiosità per la cucina viene da lontano.

Sono sempre stato curioso, ho libri di cucina di tutte le Regioni. Per anni ho girato l’Italia con le mie tournée teatrali e ho avuto modo di conoscere tantissimi piatti.

In Basilicata ha assaggiato formaggi e salumi artigianali e ha fatto incetta di peperoni cruschi, mentre in Campania, dice, giocava in casa. Le sei puntate gli hanno regalato storie che lo hanno colpito tutte, perché le protagoniste sono donne che di mattina stanno nei campi, poi cucinano e badano ai nipoti: alla fine, scherza, era lui a sentirsi il più anziano del gruppo.

I ricordi personali affondano in una cucina napoletana dove è cresciuto con la nonna e due zie che non si sono mai sposate, e dove passava le giornate ad assistere a quella che definisce una vera commedia, con una pasta alla genovese eccezionale. Ai fornelli si è messo da solo, però, quando si è trasferito a Roma: prima per necessità, poi per passione.

La tavola di casa e i piatti del cuore

Nella vita quotidiana a cucinare è la moglie, con una predilezione per piatti leggeri, verdure e minestre, tanto che i pediatri hanno speso complimenti per come ha cresciuto i figli. Rispo è anche il terrore dei negozianti, perché sul telefono ha un’app che legge le etichette e dice se un alimento è di qualità. Quando arrivano ospiti, però, tocca a lui.

Il suo cavallo di battaglia sono i bucatini con coniglio all’ischitana, che gli amici gli chiedono puntualmente. Anche Raffaele, il personaggio che interpreta, è un buon cuoco: sono stati gli sceneggiatori a cavalcare questa passione, e all’inizio i colleghi finivano tutti a casa sua. Tra i colleghi, Marzio Honorato e Luisa Amatucci sono ottime forchette, mentre i più giovani, come Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, vanno avanti a sottilette e mais.

Tra le cucine conosciute in giro per l’Italia la scelta è difficile: le carni toscane le considera imbattibili, il ragù bianco alla bolognese squisito, e poi ci sono le arancine siciliane e il maialino sardo. Di una cosa sola non saprebbe fare a meno, la pasta, in qualsiasi modo, per esempio alla poverella, con uovo fritto, tanto pecorino e pepe.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI