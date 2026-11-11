La versione Extra di Avengers: Endgame arriva su Disney+ venerdì 13 novembre, dopo la programmazione limitata in sala cominciata il 25 settembre. Il film del 2019 torna in streaming come ultima uscita del Marvel Cinematic Universe prima di Avengers: Doomsday.

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Scene inedite e una nuova color correction

Il sito ufficiale della piattaforma segnala la presenza di scene aggiunte e di una color correction rinnovata. Secondo le indiscrezioni, il materiale in più sarebbe stato girato durante la lavorazione di Avengers: Doomsday e poi inserito dentro il film del 2019, tanto da somigliare più a un’anteprima che a una scena tagliata in montaggio. La durata passa così da circa 181 minuti a circa 185, quattro in più rispetto all’originale e meno dei sette minuti che erano stati ipotizzati in un primo momento.

L’operazione viene ricostruita dai fratelli Russo, che avrebbero collocato quattro nuove scene nella riedizione per preparare il pubblico alla svolta da villain di Robert Downey Jr. I registi raccontano di aver lavorato con le stesse luci, gli stessi obiettivi e gli stessi set delle riprese originali, in modo che il nuovo materiale si integri con quello girato anni prima. Disney+, dal canto suo, non ha precisato quante scene siano state aggiunte né che cosa contengano, e non ha spiegato nel dettaglio cosa sia cambiato nella color correction.

Cosa cambia nel finale

La versione Extra chiude diversamente da prima: Steve Rogers e Peggy Carter non ballano più. Al loro posto c’è una scena in più, in cui Loki si presenta alla porta dei due mentre Steve si nasconde dietro l’angolo: nel momento compaiono Chris Evans, Hayley Atwell e Tom Hiddleston. Anthony Russo, in un incontro dopo una proiezione a New York, ha spiegato che è proprio lì che nasce Doomsday, ricordando come negli anni 2010 i registi si fossero dati il limite di considerare Endgame la conclusione definitiva di quel personaggio.

Il cambiamento ha però trovato anche chi lo accoglie male. La critica Liz Declan ha definito problematica la scelta di intervenire su conclusioni che avevano costruito la forza del film, soffermandosi in particolare sull’arco di Steve Rogers.

Ciò che risulta particolarmente devastante è che Endgame Encore finisce per compromettere proprio quelle conclusioni che avevano reso così profondo il film originale. Non ho mai apprezzato particolarmente il finale di Steve nella versione originale: per tutto il film sostiene che non si possa tornare indietro e cambiare le cose, e poi finisce per farlo. Eppure, vedere quella conclusione alterata in modo così evidente è stato decisamente peggio.

Nella sua lettura, il film del 2019 funzionava come opera corale, capace di dare spazio a percorsi individuali diversi, e le modifiche sottrarrebbero proprio questa dimensione per far quadrare il ritorno dei protagonisti in Doomsday e riportare in sala anche gli spettatori più disorientati.

Da Tony Stark a Victor von Doom

Il ritorno di Endgame acquista peso dalla presenza di Robert Downey Jr., che dopo aver vestito i panni di Tony Stark fino all’uscita di scena nel 2019 tornerà nel MCU nei panni di Victor von Doom. Lo vedremo in Avengers: Doomsday, atteso nelle sale il 18 dicembre, e in Avengers: Secret Wars, previsto per il 2027 e destinato a concludere la Saga del Multiverso; tra i ritorni confermati figura anche Chris Evans. La produzione di Secret Wars non è ancora iniziata, ma la nuova edizione di Endgame riapre una storia che sembrava chiusa, riportando al centro personaggi e vicende destinati a intrecciarsi con il futuro del franchise.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI