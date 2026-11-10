Il Grande Fratello potrebbe non fermarsi a lungo. Secondo indiscrezioni, Mediaset starebbe valutando di riportare il reality su Canale 5 già a gennaio 2027, confermando la squadra che sta animando questa edizione: Ilary Blasi alla conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

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Un possibile ritorno a gennaio su Canale 5

A Cologno Monzese il bilancio dell’edizione in corso è positivo, e mentre il ciclo attuale si avvia alla conclusione si ragiona già su un nuovo corso. La finale, dove verrà proclamato il vincitore, è prevista per lunedì 30 novembre. Se l’ipotesi diventasse realtà, il programma tornerebbe quindi in onda dopo le feste e occuperebbe la prima serata del nuovo anno, con un format capace di garantire ascolti solidi e una presenza costante sui social. Del resto è complicato trovare titoli di intrattenimento che assicurino share elevati così a lungo.

Blasi alla conduzione, Lucarelli e Buonamici opinioniste

Alla guida del probabile nuovo ciclo ci sarebbe ancora Ilary Blasi, pronta a riprendere in mano il gioco con la sua ironia tagliente e la capacità di gestire i momenti più tesi della diretta. Confermate anche le due opinioniste: da una parte Cesara Buonamici, colonna del Tg5, che porta il suo stile istituzionale e rassicurante, dall’altra Selvaggia Lucarelli, nota per la schiettezza con cui non fa sconti a nessuno. Il mix inedito ha già dimostrato in queste settimane di saper accendere il dibattito in studio e fuori.

La prova di Ok il prezzo è giusto

Tra un ciclo e l’altro, la conduttrice romana sperimenterà un mese alla guida del reboot di Ok il prezzo è giusto, in onda nel preserale di Canale 5 durante le strenne natalizie. Se l’esperimento andrà meglio di Caduta libera, è probabile che il programma venga riproposto in primavera. Nel frattempo, per il Grande Fratello resta da capire se il ritorno nel nuovo anno avrà anche il timbro dell’ufficialità.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI