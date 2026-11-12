Il nono appuntamento con Tale e Quale Show va in onda mercoledì 18 novembre su Rai1, con Carlo Conti ancora alla conduzione. I concorrenti salgono di nuovo sul palco con trasformazioni che passano dai cantautori italiani alle star internazionali.

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Chi imita chi sul palco

Diversi concorrenti restano nel repertorio della musica italiana. Stefano Meloccaro interpreterà Roberto Vecchioni, Andrea Perroni si confronterà con Antonello Venditti e Vladimir Randazzo con Massimo Ranieri. Paola Perego darà voce ad Alice e Anna Pettinelli a Cristiano Malgioglio, mentre Gabriele Cirilli e Flavio Insinna formeranno una coppia dedicata ad Alberto Sordi e Nino Manfredi.

Sul fronte internazionale, Jasmine Carrisi vestirà i panni di Billie Eilish, Maddalena Corvaglia quelli di Miley Cyrus e Selma Ezzine quelli di Aretha Franklin. Roberta Morise sarà Annie Lennox, e Max Paiella si misurerà con Frank Sinatra.

La giuria

La giuria è composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, a cui si aggiunge un quarto o quinto giudice. Per Malgioglio la serata avrà un sapore particolare, dato che tra i concorrenti c’è Anna Pettinelli pronta a imitarlo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI