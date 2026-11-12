Si chiama “Other Worlds: A Stranger Things Adventure” la nuova serie live-action che allarga l’universo di Stranger Things. Netflix l’ha svelata in occasione dello Stranger Things Day, il 6 novembre, e l’arrivo in streaming è previsto per il 2028.

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Un prequel che affonda le radici negli anni 50

Il racconto parte molto prima di Hawkins e degli episodi che conoscete. La vicenda si svolge negli anni 50 e il teaser di lancio indica un luogo e un giorno precisi, il 19 aprile 1955 a Marion, Nevada. Per l’annuncio è stata scelta una sola riga, «Prima di Hawkins, c’era Marion», che chiarisce come questo capitolo venga cronologicamente prima anche di “Stranger Things: The First Shadow”, lo spettacolo teatrale legato al franchise.

Basta un dato per misurare la distanza: l’avventura si svolge 28 anni prima che il gruppo di Hawkins scopra il varco interdimensionale nascosto sotto la città, e precede anche la storia di Henry Creel, ambientata a Hawkins nel 1959. Nel filmato diffuso per l’occasione si intravedono una bicicletta abbandonata, una vecchia radio e un cielo tutt’altro che tranquillo. Matt Duffer ha spiegato che il prequel servirà a chiarire l’origine della roccia che il giovane Henry Creel trovò nella valigetta di uno scienziato, nelle grotte del Nevada.

Kate Trefry e Joe Wright alla guida del progetto

Il ruolo di showrunner spetta a Kate Trefry, che compare anche come co-creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Lavora alla serie madre fin dalla seconda stagione e ha firmato pure il testo teatrale. La regia dei primi tre episodi, pilot compreso, è affidata al britannico Joe Wright, che partecipa al progetto anche come produttore esecutivo. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling e Pavlina Hatoupis, accanto ai Duffer con Upside Down Pictures e a Shawn Levy con 21 Laps.

«Sognavamo “Other Worlds: A Stranger Things Adventure” da molti anni e vederlo diventare realtà è esaltante e surreale. Siamo infinitamente grati alla nostra showrunner Kate Trefry […] e al nostro regista Joe Wright, un artista geniale di cui ammiriamo il lavoro da tempo. È “Stranger Things”, ma allo stesso tempo è qualcosa di incredibilmente fresco, con una nuova ambientazione, nuovi eroi e cattivi».

Con queste parole Matt e Ross Duffer hanno raccontato la genesi del progetto, aggiungendo che il lavoro sul casting è appena cominciato. Kate Trefry ha ricordato che i due autori le hanno dato il primo impiego a Hollywood e ha definito un onore enorme dare vita a questo capitolo insieme a loro, con il sostegno di Netflix e di 21 Laps, ritrovando l’orrore, la meraviglia e il mistero della serie madre in una storia del tutto inedita.

Shawn Levy ha sottolineato che il nuovo titolo porta avanti l’eredità narrativa del franchise custodendo il DNA dell’originale, pur muovendosi in un’epoca diversa con personaggi e una mitologia mai visti. Jinny Howe, responsabile delle serie per Netflix Stati Uniti e Canada, ha invece ricordato che Stranger Things è sempre appartenuta ai fan, la cui passione ne ha fatto un fenomeno globale, e ha descritto il nuovo capitolo come una dimensione in più in cui immergersi, con eroi inediti e lo stesso cuore dell’originale.

Le riprese in New Mexico e l’uscita nel 2028

La lavorazione dovrebbe occupare il periodo compreso tra metà marzo e metà agosto 2027, con il set principale ad Albuquerque, New Mexico. Il progetto viaggia sotto il titolo di lavorazione “Project Marion”, poi sostituito dal nome in codice “Coolidge”.

Per vederlo in streaming bisognerà aspettare il 2028, anche se una data esatta non è stata ancora resa nota. Non sono previsti ritorni di volti noti come Millie Bobby Brown o Finn Wolfhard: la storia si appoggia a un gruppo di personaggi nuovi, e il casting è ancora aperto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI