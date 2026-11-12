Netflix ha diffuso il primo sguardo a The Take e ha confermato la data: il thriller di Fernando Meirelles con Denzel Washington e Robert Pattinson arriva il 15 gennaio 2027, tra sale selezionate e streaming in tutto il mondo.

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Sale selezionate e streaming nello stesso giorno

La data fissata è venerdì 15 gennaio 2027: il film sarà proiettato in un circuito ridotto di sale e, contemporaneamente, sarà disponibile su Netflix a livello globale. La scelta di gennaio ha una logica, visto che in quel mese la piattaforma ha già concentrato titoli importanti come The Rip e Back in Action.

Il progetto è in lavorazione dal 2020, quando Netflix si è assicurata con un accordo a sette cifre la sceneggiatura originale di Simon Kinberg, che la firma ancora oggi. Per Washington e per Daisy Edgar-Jones è la prima volta in un film originale della piattaforma. Il titolo è cambiato nel tempo: fino allo scorso ottobre il film si chiamava Here Comes the Flood.

Nelle prime immagini diffuse Pattinson siede a un tavolo davanti a Washington, che sembra rivolgergli parole gravi, mentre in un’altra inquadratura attraversa il caveau imponente della banca.

Washington e Pattinson, una coppia inedita

Prima di questo film i due non avevano mai lavorato sullo stesso set. Washington interpreta Christian Carter, il ladro che mette in piedi la squadra. Pattinson è Noah, un ex capitano dell’esercito che fatica a trovare un equilibrio nella vita da civile: Carter lo recluta per rapinare la banca più ricca di Manhattan. Noah però conosce bene un ostacolo, perché Rose, la sua fidanzata, lavora lì come cassiera, e ogni decisione presa sul colpo ricade su di lei.

Una guardia di banca, una cassiera e un ladro esperto finiscono in un gioco mortale di truffe e doppi incastri.

Per Washington non è la prima rapina in banca sul grande schermo: in Inside Man di Spike Lee era il detective che doveva capire cosa stesse succedendo, mentre qui orchestra il piano. Intorno ai due protagonisti Meirelles dirige Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias e Justin Kirk, con la fotografia di César Charlone.

La rapina raccontata con gli occhi di Noah

Meirelles tiene la storia quasi sempre agganciata a Noah, e di conseguenza delle parole di Carter sappiamo quello che ne sa lui: niente di più. Pattinson ha raccontato che il suo personaggio fa fatica a fidarsi delle persone ed è a sua volta piuttosto insincero. La struttura che salta avanti e indietro nel tempo completa il quadro, perché un dialogo che sembra lineare cambia senso una volta capito cosa cercava ciascuno.

Rose è anche una delle ragioni per cui il regista ha scelto questo copione, e la descrive come la figura che tiene in bilico tutta la vicenda:

Fino alla fine non sai se stai facendo una storia d’amore con dentro una rapina o una rapina con dentro una storia d’amore.

Edgar-Jones ha dato al personaggio una piega che Meirelles non aveva messo in conto e che ha scelto di assecondare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI