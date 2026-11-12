Lorella Cuccarini torna a condurre in prima serata: stando alle anticipazioni, sarà lei a guidare la nuova edizione di Io Canto Generation su Canale 5, al posto di Gerry Scotti.

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Il ritorno di Lorella Cuccarini in prima serata

La showgirl, lanciata anni fa da Pippo Baudo, non conduceva dalla stagione 2019/2020, l’ultima alla guida di Vita in Diretta, lasciata dopo il duro confronto con Alberto Matano finito sulle pagine dei giornali. Da allora è stata vista soprattutto come insegnante: dal 2020 fa parte del corpo docente di Amici, e al momento non risulta che l’incarico in prima serata comporti un addio alla scuola.

La staffetta con Gerry Scotti

Il cambio alla conduzione dipende dagli impegni di Gerry Scotti, trattenuto dalle registrazioni de La Ruota della Fortuna. All’inizio si pensava a un’altra soluzione: la dirigenza Mediaset aveva individuato in Michelle Hunziker la possibile sostituta, ma gli appuntamenti della conduttrice in Germania avrebbero fatto propendere per la Cuccarini. La nuova edizione dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2027, in prima serata su Canale 5, anche se l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato.

Un format tra edizioni classiche e spin-off

Il baby talent, nella versione classica, è andato in onda dal 2010 al 2013 con quattro edizioni, tutte con Scotti al timone. Poi dieci anni di stop, fino al 2023, quando il marchio è stato rilanciato con tre spin-off differenti. Di Io Canto Generation sono andate in onda due edizioni e di Io Canto Senior una, anche queste con Gerry alla conduzione, mentre le due di Io Canto Family hanno avuto Michelle Hunziker come conduttrice.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI