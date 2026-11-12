Netflix ha annunciato un nuovo drama coreano in costume, The Twilight Between Us, un action-romance con protagonisti Gang Dong-won e Kim Go-eun. La serie mescola vicenda storica, sentimenti e componenti fantasy.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un matrimonio per spegnere una faida lunga un secolo

La storia ruota attorno agli eredi di due casate rivali da un secolo, costretti a sposarsi da un decreto reale. Le nozze dovrebbero chiudere generazioni di ostilità, ma la vicenda prende presto direzioni impreviste. L’annuncio risale al 12 novembre e al momento non sono stati diffusi altri dettagli sulla produzione né sul resto del cast.

Chi sono Mu-yeong e Su-ryeon

Lui, Mu-yeong, è il figlio illegittimo della Casa Kang e porta il soprannome di “Demone del Nord”: vive nell’ombra nonostante un talento marziale fuori dal comune e un animo nobile. Lei, Su-ryeon, unica figlia della Casa Han, resta soggetta a un divieto reale di matrimonio dopo aver mancato il ruolo di principessa ereditaria, finché l’unione con Mu-yeong non cambia il suo destino.

Dietro la macchina da presa

La regia è di Kim Won-suk, già al lavoro su When Life Gives You Tangerines, My Mister e Signal. La sceneggiatura porta la firma di Park Ji-eun, autrice di Queen of Tears e Crash Landing on You. Gang Dong-won e Kim Go-eun collaborano per la prima volta, e in coreano la serie si intitolerà “Hon: Samgakui Sigan”, dove “Hon” può significare tanto matrimonio quanto ora del crepuscolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI