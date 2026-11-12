FX ha deciso di non rinnovare due delle serie horror firmate da Ryan Murphy: Grotesquerie e The Beauty si fermano dopo una sola stagione ciascuna. Per The Shards, invece, il destino resta in bilico e una decisione non è ancora arrivata.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Grotesquerie e The Beauty si fermano dopo una stagione

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, nessuna delle due serie tornerà con nuovi episodi, anche se FX non ha diffuso alcun commento ufficiale. Di Grotesquerie sono stati distribuiti dieci episodi, arrivati nell’autunno del 2024. Niecy Nash-Betts interpretava Lois Tryon, una detective che univa le forze con una suora interpretata da Micaela Diamond per far luce su una scia di omicidi dai risvolti religiosi.

A metà stagione un colpo di scena ne aveva cambiato l’anima: Lois scopriva di essere in coma e capiva che quanto accaduto nei primi sei episodi era frutto della sua mente, mentre la storia virava verso un terreno psicologico, onirico e surreale. Nel cast, accanto a Nash-Betts, c’erano anche Courtney B. Vance, Nicholas Alexander Chavez, Raven Goodwin e Lesley Manville. L’attrice si era detta speranzosa di tornare per dare risposte ai nodi lasciati aperti dal finale.

Quanto a The Beauty, gli episodi sono stati undici e la serie nasce dall’omonimo fumetto. Evan Peters era Cooper Madsen, un agente dell’FBI alle prese con un’epidemia legata a un virus a trasmissione sessuale che rende le persone bellissime ma le espone a conseguenze letali. Il cast comprendeva anche Anthony Ramos, Jeremy Pope, Rebecca Hall e Ashton Kutcher. Prima dell’annuncio c’erano già stati segnali poco rassicuranti: le opzioni contrattuali degli attori erano scadute senza rinnovo, mentre Kutcher in un’intervista aveva parlato delle “domande aperte” lasciate dal finale.

The Shards, si decide più avanti

Per The Shards nessuna fretta: la serie è esordita da poco, ad agosto, e ha chiuso la prima stagione con nove episodi a settembre, quindi le valutazioni restano in una fase interlocutoria. Il teen thriller porta sullo schermo Le schegge, il romanzo semi-autobiografico di Bret Easton Ellis uscito nel 2023.

La storia è ambientata nella Los Angeles degli anni Ottanta e ha per protagonista Igby Rigney nei panni di Bret, un ragazzo dalla spiccata intuizione che vede la propria realtà incrinarsi con l’arrivo di un nuovo compagno di classe misterioso e affascinante, interpretato da Homer Gere. Il trasferimento avviene poco prima dell’ultimo anno di liceo e coincide con il crescere del terrore per il Pescatore, un serial killer che colpisce gli adolescenti della città.

Dove vederle in Italia

Da noi Grotesquerie, The Beauty e The Shards sono disponibili in streaming su Disney+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI