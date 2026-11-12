Netflix dedica un documentario alla parabola di Russell Brand. Russell Brand: Open Secret, diretto da Olivia Isaacs e prodotto da 72 Films, ripercorre l’ascesa della star della commedia britannica fino al processo che questa settimana si è chiuso con una condanna a dieci anni e sei mesi di carcere per stupro e violenza sessuale.

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Un documentario sull’ascesa e sulla caduta

Il progetto è di 72 Films, società del gruppo Fremantle che aveva già firmato Jimmy Savile: A British Horror Story. La regia è di Olivia Isaacs, che in precedenza aveva diretto la serie true crime The Other Mrs Jordan. Il film arriva su Netflix venerdì 13 novembre, pochi giorni dopo la sentenza di lunedì, e mette insieme materiale d’archivio e voci interne al mondo dello spettacolo.

Il racconto parte dall’inchiesta che ha avviato tutto, condotta dalle giornaliste Rosamund Urwin e Charlotte Wace, e si chiede come Brand sia riuscito a restare impunito tanto a lungo, benché molti addetti ai lavori della televisione fossero al corrente del suo comportamento. Netflix lo descrive come il percorso di un comico e attore diventato attivista politico e YouTuber noto per le teorie del complotto, fino al processo che ha dominato i titoli dei giornali. Nel breve teaser Brand viene definito uno shapeshifter e un grifter, e si spiega che all’inizio i giornalisti non immaginavano che l’inchiesta sarebbe sfociata in un procedimento penale.

Il processo e la condanna

Il dibattimento è durato quattro settimane alla Southwark Crown Court di Londra e ha catalizzato l’attenzione di tutto il Paese. Lunedì il giudice ha inflitto a Brand dieci anni e sei mesi di carcere, nove dei quali legati al capo di stupro, e l’attore è stato portato nel carcere di HMP Wandsworth. Con la liberazione condizionale dovrebbe scontarne circa sette.

La corte lo ha riconosciuto colpevole dello stupro consumato con violenza su una donna nella sua casa di Hampstead nel 2009 e di tre aggressioni sessuali, mentre lo ha assolto da altri due capi di stupro e da un tentato abuso sessuale.

Qualunque cosa indossino le donne, ovunque vadano, qualunque cosa bevano, mantengono il diritto di dire “no” e di pretendere giustizia dai tribunali penali quando predatori sessuali come te, Russell Brand, agiscono senza il loro consenso.

Prima della sentenza, il giudice Bennathan ha ripercorso i reati uno per uno e ha citato le dichiarazioni delle quattro vittime, parlando di una “sconcertante arroganza” e di un entourage che spesso assecondava il suo “comportamento terribile”.

Accuse ancora al vaglio

La vicenda giudiziaria, però, non si esaurisce con la condanna. La polizia aveva avviato le indagini nel 2023, dopo che diverse donne avevano denunciato aggressioni e abusi. La procura ha poi formulato cinque capi d’accusa nell’aprile 2025, ampliati in seguito. Secondo quanto si è saputo, gli inquirenti stanno esaminando anche le accuse di stupro presentate da altre due donne.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI