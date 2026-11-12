Netflix ha confermato che Nobody Wants This avrà una quarta stagione. La commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody, ideata da Erin Foster, va avanti dopo il successo del terzo ciclo di episodi, arrivato sulla piattaforma lo scorso 22 ottobre e salito nelle classifiche di mezzo mondo.

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Il rinnovo arriva a due settimane dal debutto

Il via libera è arrivato venerdì, a due settimane dall’esordio della terza stagione. Le riprese si terranno interamente a Los Angeles. Per ora non c’è nessuna data di uscita, perché Netflix non ha annunciato quando i nuovi episodi saranno disponibili.

All’annuncio si aggiunge un video comparso sui canali social della piattaforma, che riprende la scena della proposta tra i due protagonisti: al posto dell’anello compare la scritta «Season 4 is coming!».

I co-showrunner e produttori esecutivi Erin Foster, Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan commentano con l’ironia di sempre.

«Siamo felicissimi ed entusiasti di realizzare un’altra stagione della nostra serie televisiva preferita, che per pura coincidenza è proprio quella che scriviamo e guidiamo noi»

Soddisfatta anche Tracey Pakosta, vicepresidente delle serie comedy di Netflix.

«Le grandi storie d’amore non passano mai di moda, e “Nobody Wants This” è diventato un autentico fenomeno culturale. Questa straordinaria squadra creativa ha saputo costruire uno show capace di crescere insieme al proprio pubblico, e i nostri abbonati in tutto il mondo lo hanno abbracciato stagione dopo stagione. Non potremmo essere più felici per l’arrivo della quarta stagione»

I numeri che hanno convinto Netflix

Nelle prime due settimane la terza stagione ha totalizzato 13,4 milioni di visualizzazioni, il debutto stagionale più visto del 2026 tra le commedie di ritorno della piattaforma, e ha preso posto stabilmente nella Top 10 globale. Nella sola prima settimana le visualizzazioni erano state 6,2 milioni. In totale la serie ha superato quota 78,5 milioni di visualizzazioni complessive e compare tra i titoli più visti in 89 Paesi.

Joanne e Noah, il cuore della serie

Kristen Bell e Adam Brody restano protagonisti, nei panni di Joanne e Noah. Nel terzo capitolo i due hanno affrontato i primi passi della convivenza e la costruzione di un legame finalmente solido, fino al finale chiuso con le nozze improvvisate: la nuova stagione potrà sciogliere i nodi lasciati aperti e raccontare la loro vita da marito e moglie.

Tornano anche i comprimari: Timothy Simons e Jackie Tohn sono di nuovo Sasha ed Esther, alle prese con un rientro inaspettato nel mondo degli appuntamenti dopo la separazione di fine seconda stagione. Il cast comprende anche Andrew Rannells, Sarah Silverman, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Michael Hitchcock, Stephanie Faracy, Shiloh Bearman e Sherry Cola. Morgan (Justine Lupe) la ritroviamo con una carriera in piena crescita nel settore dei media e una complicità con Sasha che nessuno dei due ha mai confessato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI