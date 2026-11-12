La comedy Adults avrà una terza stagione su FX e Hulu, e stavolta l’ordine raddoppia: 16 episodi invece degli otto che hanno composto ciascuno dei due capitoli precedenti. Insieme al rinnovo arriva un nuovo accordo complessivo, firmato con FX Productions dai creatori Ben Kronengold e Rebecca Shaw.

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Sedici episodi al posto di otto, e un nuovo accordo

La scelta premia il percorso di una comedy corale che ha allargato strada facendo il proprio pubblico, mettendo a fuoco un gruppo di personaggi e un tono riconoscibili. L’annuncio è stato dato mercoledì 11 novembre con un video del cast. Nella didascalia Jack Innanen, che nella serie interpreta Paul Baker, ha scritto:

how’s 16 episodes?

Sull’ordine più lungo Shaw ha risposto che scriveranno tutti gli episodi che riceveranno.

Le prime cinque settimane della seconda stagione

Il via libera segue i risultati del secondo capitolo. Secondo i numeri diffusi da FX, nelle prime cinque settimane in cui la stagione 2 è stata disponibile su Hulu e Disney+ in tutto il mondo la visione è cresciuta del 60% rispetto all’esordio della serie, mentre il pubblico internazionale è aumentato del 100%. L’azienda non ha però reso noti dati assoluti sul numero di spettatori.

Cinque amici, una casa a New York e i complimenti della rete

La serie racconta cinque ventenni che dividono a New York la casa in cui Samir è cresciuto e si muovono tra sentimenti, lavoro, amicizie e rapporti familiari. Segue una generazione alle prese con l’ingresso nell’età adulta, tra convivenza, ristrettezze economiche e legami personali. Il gruppo è formato da Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) e Anton (Owen Thiele).

Esordita nel 2025, la serie ha oggi un indice di gradimento della critica su Rotten Tomatoes dell’88%, considerando entrambe le stagioni. Nel luglio 2026 era uscito anche Marathon Day, speciale autonomo pubblicato in vista del secondo capitolo.

Nick Grad, presidente di FX Entertainment, ha attribuito a Kronengold e Shaw il merito di aver reso la serie più forte sotto ogni aspetto, capace di conquistare i critici e un seguito di fan molto affezionati. Ha ricordato inoltre come lo show sia entrato nell’immaginario degli spettatori anche attraverso meme e costumi di Halloween.

I due creatori, che lavorano con FX da più di sei anni, hanno descritto un rapporto trasformato con il tempo in una famiglia professionale. Hanno ringraziato John Landgraf e il gruppo per il sostegno ricevuto e raccontato che è stato il team a insegnare loro come si dirige, si produce e si racconta una storia in grado di far sentire chi guarda parte di una comunità.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI