Netflix ha diffuso le prime foto ufficiali di The Age of Innocence, la miniserie in otto episodi tratta dal romanzo di Edith Wharton, in arrivo sulla piattaforma il 18 febbraio 2027. Camila Morrone, Kristine Froseth e Ben Radcliffe interpretano i protagonisti.

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La data di debutto e la storia

Il 18 febbraio del prossimo anno tutti e otto gli episodi saranno disponibili insieme. Netflix presenta il progetto come una reimmaginazione contemporanea del classico che Wharton pubblicò nel 1920 e che le valse il premio Pulitzer, ambientato nella New York del XIX secolo.

Al centro della vicenda c’è un triangolo amoroso intenso e tormentato, sospeso tra il desiderio e il dovere, che attraversa i temi della libertà, dell’identità e dell’amore in tutte le sue forme. La piattaforma promette un adattamento fedele al romanzo ma capace di parlare a una nuova generazione, tra i saloni da ballo e le camere da letto dei giovani protagonisti, chiedendosi che cosa siano l’amore e il desiderio e se a guidarci siano la testa o il cuore.

Il taglio scelto si ispira anche ai finali alternativi che la scrittrice aveva abbozzato: secondo quanto si apprende, la serie include scene più esplicite e dà a May ed Ellen lo stesso peso di Newland. Il romanzo, del resto, ha già avuto una trasposizione celebre, il film che Martin Scorsese diresse nel 1993 per Columbia Pictures con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder.

“The title also refers to a world that’s lost its innocence”

Con queste parole la showrunner Emma Frost ha spiegato il senso del titolo.

Il cast

Ben Radcliffe interpreta Newland Archer, l’avvocato promesso a May Welland, a cui dà il volto Kristine Froseth. Newland finisce per innamorarsi della cugina di lei, la contessa Ellen Olenska, affidata a Camila Morrone. Margo Martindale è Mrs. Manson Mingott, la nonna di May ed Ellen.

Fanno parte del cast stabile anche Fiona Glascott, nel ruolo di Augusta Welland, Belinda Bromilow in quello di Adeline Archer, Emma Shipp in quello di Janey Archer e John Light. Hayley Mills, Will Tudor, Jack Cutmore-Scott, Anna Madeley e Michael Cochrane hanno invece ruoli ricorrenti.

Dietro la macchina da presa

L’adattamento è firmato da Emma Frost, che è anche showrunner ed executive producer per una produzione Chernin Entertainment. Per lei è un ritorno ai period drama dopo The White Queen, The White Princess e The Spanish Princess: come ha raccontato, aveva deciso di non farne più, ma l’offerta di Netflix si è rivelata troppo allettante.

Alla produzione esecutiva partecipano con lei Peter Chernin, Jenno Topping e Tracey Cook per Chernin Entertainment, insieme a Pavlina Hatoupis. Shannon Murphy è executive producer e dirige i primi tre episodi, Lisa Brühlmann si occupa degli episodi dal 104 al 106 e Natalia Leite del 107 e del 108. Le riprese sono partite da Praga nell’ottobre 2025.

“Oh, there will be some pearl clutching”

Frost ha messo le mani avanti sulle possibili polemiche.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI