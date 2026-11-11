Da oggi, 11 novembre, su Netflix è disponibile ChiaroScuro, la serie firmata Lux Vide che porta un’indagine per omicidio dentro il mondo dell’arte romana e la affida a due investigatori diversissimi tra loro.

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Un ispettore metodico e un esperto d’arte sopra le righe

I due personaggi hanno il volto di Andrea Lattanzi e Pierpaolo Spollon. Il primo interpreta l’ispettore Angelo Tiberi, uomo rigoroso, abituato a procedere con ordine e metodo. Il secondo è Cosmo Speranza, conoscitore d’arte eccentrico e pieno di fascino, capace di leggere negli altri e di riconoscere al primo sguardo un’opera falsa. Le loro strade si incrociano contro la loro volontà: una serie di delitti li costringe a lavorare insieme, e la convivenza tra due caratteri così distanti produce scintille, battute fulminanti e situazioni surreali, senza che la tensione venga mai meno.

Delitti che copiano i quadri

Le indagini partono dalla Galleria Nazionale di Roma, dove avviene un omicidio. Qui logica e intuizione finiscono per incontrarsi: Cosmo diventa il consulente fisso di Angelo e, insieme a Leda, la sorella avvocata penalista, prende parte alla caccia a un serial killer che uccide imitando dipinti celebri. Nel corso degli episodi emerge un legame tra l’assassino e il padre di Cosmo, Rufo Speranza, interpretato da Alessandro Preziosi, uno dei più grandi falsari d’arte del suo tempo.

Otto episodi, un cast corale e l’anteprima a Roma

La serie conta otto episodi, è prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, ed è diretta da Jan Maria Michelini. Prima del debutto è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Freestyle. Intorno alla coppia protagonista ruota un cast ampio: Matilde Gioli è Leda, Romana Maggiora Vergano veste i panni del medico legale Eleonora Quarto, Aurora Giovinazzo quelli di Mia Keller, Federico Tocci quelli di Camillo Panunzi, con la partecipazione di Paz Vega. Le sceneggiature portano le firme di Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi.

Netflix la presenta come una serie light crime, a metà tra il giallo e la commedia, mentre il regista l’ha pensata come una buddy comedy travestita da crime.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI