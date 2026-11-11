La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriva su Prime Video da oggi, mercoledì 11 novembre. Online ci sono i primi quattro episodi, e la storia si chiude in appena deux settimane.

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Un calendario in tre appuntamenti

Il primo blocco di puntate è disponibile da questa mattina, indicativamente dalle 9:00 ora italiana. Il quinto e il sesto episodio escono il 18 novembre, mentre il doppio finale è in programma per il 25 novembre. Tutti e otto gli episodi saranno quindi visibili entro quindici giorni dall’esordio, a due settimane esatte dal debutto.

Prime Video ha rinunciato al ritmo di un episodio a settimana e ha concentrato la stagione in tre sole uscite. Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno spiegato che la serie rende al meglio quando gli episodi si guardano uno dopo l’altro, e la piattaforma ha unito le due esigenze con una première ricca e altri due appuntamenti ravvicinati. Chi vuole arrivare preparato ha tempo: le prime due stagioni, sedici episodi in tutto, sono già disponibili, e la distribuzione copre più di 240 paesi e territori.

Cinque anni dopo la caduta di Eregion

La vicenda riprende cinque anni dopo la conclusione della seconda stagione, segnata dalla caduta di Eregion. Le armate di Sauron, interpretato da Charlie Vickers, avanzano travolgendo ogni regno, e poche roccaforti lo separano dal trionfo: le sale sotterranee di Khazad-dûm, dimora dei Nani, e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, difesi dai Tre Anelli. Dalla nuova torre di Barad-dûr il signore oscuro lavora senza sosta all’arma decisiva, l’Unico Anello, con cui piegare ogni popolo al suo volere.

Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, torna in prima linea per guidare la resistenza: Elfi, Nani, Uomini e Maghi dovranno unire le forze in una corsa contro il tempo, prima che il piano di dominio si compia.

Il ritorno di Celeborn

Accanto a Galadriel ricompare una figura che sembrava perduta, il marito Celeborn, a cui dà il volto Jamie Campbell Bower, noto al pubblico per il ruolo di Vecna in Stranger Things. Tra le novità del cast ci sono anche Zubin Varla nel ruolo di Khamûl e Simon Pegg come voce del Balrog.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI