Il conto alla rovescia è quasi finito: 12 12 12, il heist thriller con Anthony Mackie e Jamie Dornan, arriva su Apple TV+ con i primi due episodi. Il debutto è fissato per venerdì 13 novembre 2026, mentre l’ottava e ultima puntata chiuderà la corsa il 25 dicembre.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Tre linee temporali per un colpo a Zurigo

La storia ruota attorno a Jack Strickland, agente dell’FBI caduto in disgrazia interpretato da Mackie, e a Paul Galvin, criminale di professione americano a cui Dornan dà il volto. I due si muovono in un gioco a somma zero attraverso l’Europa, uniti da un obiettivo comune: un colpo clamoroso a una camera blindata sepolta sotto le strade di Zurigo.

La vera cifra della serie è la struttura narrativa: ogni episodio segue tre linee temporali distinte, cioè i 12 mesi di preparazione del colpo, le 12 ore in cui viene eseguito e i 12 giorni che ne conseguono. L’impianto tiene insieme il piano, l’azione e le sue ricadute senza raccontarli in ordine cronologico.

Il calendario degli episodi

Il primo giorno arrivano due puntate, intitolate “All for a F**king Betamax, Dad” e “I Want My Halo Back”. Da lì il ritmo diventa settimanale, fino al gran finale del 25 dicembre: otto episodi in tutto, il tempo necessario per chiudere tutte e tre le linee temporali.

Chi firma la serie

La creazione e i testi sono di Jim Keeble e Dudi Appleton, che ne curano anche la produzione esecutiva. Kari Skogland ha diretto il pilota ed è tra i produttori esecutivi, mentre Mackie e Dornan affiancano il resto del cast anche dal lato produttivo. Le riprese sono passate per Budapest e Sopron, in Ungheria, e per Austin, in Texas, con le riprese principali partite a maggio 2025. A produrre sono Anonymous Content e Skydance Television.

Apple aveva acquisito il progetto due anni fa per il suo servizio di streaming; ad agosto la produzione è passata a Paramount Television Studios dopo la fusione tra Skydance Media e Paramount Global. Sul set, accanto ai due protagonisti, ci sono anche Jack Kesy, Kali Reis, Ólafur Darri Ólafsson, Agathe Rousselle e Sallie Harmsen.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI