Questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, Rai1 trasmette dalle 21.30 l’ottava puntata di Tale e Quale Show. Lo show va in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con Carlo Conti alla conduzione e un gruppo di concorrenti pronto a calarsi nei panni di nuove star.
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Leonardo Pieraccioni al tavolo della giuria
Alla giuria che valuta le esibizioni live tornano Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Questa settimana si aggiunge un volto nuovo: Leonardo Pieraccioni siede al tavolo come quarto giudice. L’attore e regista toscano, insieme ai colleghi, deve valutare quanto ogni concorrente riesca davvero a immedesimarsi nel personaggio che interpreta.
Le imitazioni in gara
La gara riparte con undici performance dal vivo e altrettante trasformazioni. Questi i personaggi scelti per la puntata di stasera:
- Jasmine Carrisi si trasformerà in Madonna
- Gabriele Cirilli e Flavio Insinna daranno vita a Fiona & Cenerentola
- Maddalena Corvaglia vestirà i panni di Marcella Bella
- Selma Ezzine renderà omaggio a Whitney Houston
- Stefano Meloccaro interpreterà Pippo Franco
- Roberta Morise ricorderà Mia Martini
- Max Paiella tornerà nei panni di Michele Zarrillo
- Paola Perego sarà Iva Zanicchi
- Andrea Perroni si calerà in quelli dei Gipsy Kings
- Anna Pettinelli presterà il volto a Jessica Rabbit
- Vladimir Randazzo omaggerà Domenico Modugno
Gli arrangiamenti musicali sul palco sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie sono firmate da Fabrizio Mainini e dal corpo di ballo. Lo show è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. I concorrenti sono seguiti ogni giorno dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, con l’actor coach Emanuela Aureli.
La corsa al titolo e il voto da casa
Il turno precedente, andato in onda in via eccezionale martedì 3 novembre, è stato vinto da Stefano Meloccaro con l’imitazione di Bruno Lauzi e 92 punti. Alle sue spalle Roberta Morise, seconda con una Noemi d’effetto, e Max Paiella, terzo nei panni di Michele Zarrillo.
In testa alla classifica generale resta Selma Ezzine, tallonata a soli due punti da Roberta Morise. Seguono Paola Perego a 296 punti, Maddalena Corvaglia a 294, Anna Pettinelli a 289 e Jasmine Carrisi a 281.
Il verdetto di ogni serata nasce dalla somma dei voti della giuria e di quelli del pubblico da casa. Gli spettatori votano tramite i canali social ufficiali del programma (Instagram, Facebook e X), assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre esibizioni più apprezzate.
L’appuntamento di stasera è il penultimo della sedicesima edizione: il titolo di campione si assegna nella finalissima del 18 novembre.
L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI
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