Questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, Rai1 trasmette dalle 21.30 l’ottava puntata di Tale e Quale Show. Lo show va in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con Carlo Conti alla conduzione e un gruppo di concorrenti pronto a calarsi nei panni di nuove star.

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Leonardo Pieraccioni al tavolo della giuria

Alla giuria che valuta le esibizioni live tornano Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Questa settimana si aggiunge un volto nuovo: Leonardo Pieraccioni siede al tavolo come quarto giudice. L’attore e regista toscano, insieme ai colleghi, deve valutare quanto ogni concorrente riesca davvero a immedesimarsi nel personaggio che interpreta.

Le imitazioni in gara

La gara riparte con undici performance dal vivo e altrettante trasformazioni. Questi i personaggi scelti per la puntata di stasera:

Jasmine Carrisi si trasformerà in Madonna

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna daranno vita a Fiona & Cenerentola

Maddalena Corvaglia vestirà i panni di Marcella Bella

Selma Ezzine renderà omaggio a Whitney Houston

Stefano Meloccaro interpreterà Pippo Franco

Roberta Morise ricorderà Mia Martini

Max Paiella tornerà nei panni di Michele Zarrillo

Paola Perego sarà Iva Zanicchi

Andrea Perroni si calerà in quelli dei Gipsy Kings

Anna Pettinelli presterà il volto a Jessica Rabbit

Vladimir Randazzo omaggerà Domenico Modugno

Gli arrangiamenti musicali sul palco sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie sono firmate da Fabrizio Mainini e dal corpo di ballo. Lo show è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. I concorrenti sono seguiti ogni giorno dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, con l’actor coach Emanuela Aureli.

La corsa al titolo e il voto da casa

Il turno precedente, andato in onda in via eccezionale martedì 3 novembre, è stato vinto da Stefano Meloccaro con l’imitazione di Bruno Lauzi e 92 punti. Alle sue spalle Roberta Morise, seconda con una Noemi d’effetto, e Max Paiella, terzo nei panni di Michele Zarrillo.

In testa alla classifica generale resta Selma Ezzine, tallonata a soli due punti da Roberta Morise. Seguono Paola Perego a 296 punti, Maddalena Corvaglia a 294, Anna Pettinelli a 289 e Jasmine Carrisi a 281.

Il verdetto di ogni serata nasce dalla somma dei voti della giuria e di quelli del pubblico da casa. Gli spettatori votano tramite i canali social ufficiali del programma (Instagram, Facebook e X), assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre esibizioni più apprezzate.

L’appuntamento di stasera è il penultimo della sedicesima edizione: il titolo di campione si assegna nella finalissima del 18 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI