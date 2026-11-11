Questa sera, mercoledì 11 novembre, va in onda la quinta puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio dalle 21.15 sul Nove e in streaming su discovery+.

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Da Costacurta ad Arisa, i protagonisti della serata

Il nome di punta è Alessandro Costacurta, uno dei difensori più forti mai visti sui campi italiani e terzo giocatore con più presenze nella storia del Milan. In rossonero ha vinto 7 scudetti, 5 Champions League, 4 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa Italia e 5 Supercoppe Italiane. Al tavolo siede anche Arisa, in questi giorni in tv con la nuova edizione di The Voice Senior, insieme allo scrittore Francesco Piccolo e ad Annalisa Cuzzocrea, direttrice dell’HuffPost Italia. Ci sarà poi Tito Boeri, economista e volto noto del dibattito pubblico.

Comici, conduttori e volti storici

Gli ospiti sono numerosi e vengono da televisione, musica e comicità: Mara Venier e Nino Frassica, Giovanni Esposito, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Diego Abatantuono. Il cast mescola generazioni e mestieri diversi, come nella tradizione del programma.

Quinta puntata della quarta stagione

È il quinto episodio della quarta stagione del format, che riprende la formula delle conversazioni informali: la serata ruota attorno a racconti personali, esperienze professionali e momenti di comicità che nascono dall’interazione tra i presenti. Chi vuole proseguire dopo la prima serata trova subito dopo, alle 00:35, Che tempo che fa Bis sul Nove.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI