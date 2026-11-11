Sono cominciate a Milano le riprese di “Avvocato Ligas”: la seconda e la terza stagione vengono girate una di seguito all’altra, con Luca Argentero di nuovo nei panni dell’avvocato Lorenzo Ligas.

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Ventiquattro settimane di lavorazione

La produzione è di Fabula Pictures per Sky. La troupe sarà impegnata per ventiquattro settimane, fino a fine aprile 2027 salvo slittamenti, in modo da garantire la continuità narrativa tra i due nuovi capitoli. Ogni stagione conta 6 episodi e sul set lavorano oltre cento professionisti. Si gira soprattutto a Milano, con tre settimane previste a Roma. I registi Fabio Paladini e Alessandro Celli si alternano dietro la macchina da presa.

Chi recita e chi scrive

Insieme ad Argentero tornano Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger, Flavio Furno e Sergio Romano. Le sceneggiature sono ancora di Federico Baccomo, che per la seconda stagione lavora con Francesco Tosco e Ylenia Rubbini e per la terza con Ylenia Rubbini e Matteo Menduni. La seconda stagione adatta liberamente “La Mantide”, l’indagine di Gianluca Ferraris pubblicata da Corbaccio.

La prima stagione in chiaro su Tv8

Intanto la prima stagione va in onda in chiaro su Tv8 dal 6 novembre, con un appuntamento a settimana, il venerdì, in prima serata alle 21.30. Chi vuole può così recuperare dall’inizio le vicende del penalista milanese prima del ritorno con gli episodi inediti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI