La registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta lunedì 9 novembre può essere definita come la più movimentata di tutta questa edizione, almeno fino a questo momento. A generare sgomento sono stati sia i protagonisti del Trono Over che di quello Classico, ma non solo. Degna di nota si è rivelata anche la lite furiosa che c’è stata tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Inoltre, sono tornati nel parterre due discussi ex cavalieri del Trono Over.

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Risse sfiorate tra Gemma e Liat e tra Alessandra e Tina a Uomini e Donne

Le anticipazioni della registrazione del 9 novembre di Uomini e Donne, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti da Gemma Galgani e Liat, le quali hanno avuto una discussione davvero molto accesa, fino a sfiorare quasi la rissa. Il livore tra le due dame è causato dal fatto che entrambe sono uscire con Fabio. Quest’ultimo, però, è apparso propenso a proseguire solo la conoscenza di Liat, malgrado le sue riserve. Questo ha contribuito a fomentare l’ostilità della Galgani nei suoi riguardi. Le due donne sono arrivate quasi allo scontro fisico, tant’è che è stato necessario l’intervento dei presenti per separarle.

Cosa simile è avvenuta anche tra Alessandra Mussolini e Tina Cipollari. Le due donne si sono ritrovate su due fronti opposti, con la prima che ha preso le difese di Gemma, mentre la seconda, come sempre, non ha fatto altro che attaccarla. Tale situazione ha spinto le due opinioniste a scontrarsi duramente, sia dentro sia fuori lo studio, dando luogo ad uno dei momenti più iconici e concitati della stagione. Forse è accaduto ciò che i telespettatori aspettavano e credevano sarebbe successo prima o poi.

Due grandi ritorni al Trono Over di UeD e un addio

A generare sgomento nel corso della registrazione del 9 novembre di Uomini e Donne è stato anche il ritorno di due noti e discussi ex cavalieri, ovvero, Mario Lenti e Mario Cusitore. Specie il ritorno di quest’ultimo ha attirato molto l’attenzione dei presenti. Il pubblico lo ha accolto con una standing ovation, mentre Maria De Filippi è andata addirittura ad abbracciarlo. Anche Alessandra Mussolini è apparsa molto contenta di questo ritorno. Mario non ha potuto fare altro che ringraziare la conduttrice e lo staff per avergli offerto questa nuova opportunità.

Su di un altro versante, poi, c’è stato un addio inaspettato. Barbara De Santi ha scelto di abbandonare il programma in quanto ha ammesso di essere innamorata di Giovanni, il cavaliere che stava frequentando da un po’ di settimane. Lui, per contro, non è apparso sulla stessa lunghezza d’onda della dama, al punto da manifestare la voglia di iniziare una conoscenza anche con Rosanna Siino. Proprio questa decisione ha spinto Barbara ad andare via.

L’addio di Giovanni Grazioso, che lascia il Trono di UeD

Quello di Barbara, però, non è stato l’unico abbandono che si è verificato nella scorsa registrazione di Uomini e Donne. Anche Giovanni Grazioso ha scelto di interrompere il suo percorso abbandonando anticipatamente il trono. Il ragazzo ha svelato di non essere attratto particolarmente da nessuna delle corteggiatrici, ragion per cui preferisce interrompere la loro conoscenza. Il giovane, inoltre, ha tirato in ballo anche la sua ex Sabrina Soussi, ammettendo di non essere ancora uscito del tutto da quella situazione. A rendere impossibile la sua permanenza nel programma, poi, è stata anche la forte pressione mediatica che Giovanni si è trovato ad affrontare dopo aver iniziato questo percorso. L’attenzione è stata focalizzata unicamente su Grazioso, tant’è che Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre non sono neppure entrati in studio. Si è notata, però, la presenza in studio di Lory. Martina Calabrò non era seduta tra le corteggiatrici, questo, dunque, fa pensare che sia stata portata in esterna dal tronista.