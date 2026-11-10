Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 9 novembre, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli hanno assunto posizioni opposte su una parola, “bulla”, con cui l’opinionista ha descritto Guendalina Tavassi. La conduttrice ha provato a farle rivedere quel giudizio, ma non ha ottenuto alcun passo indietro.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il botta e risposta in studio

L’insofferenza di Selvaggia Lucarelli verso Guendalina Tavassi risale a ben prima delle ultime ore: va avanti da diverse puntate, e l’opinionista le rimprovera di sovrapporsi a chi parla, di avere un atteggiamento aggressivo e di cercare lo scontro. Quando la conduzione le ha chiesto di commentare la questione, Lucarelli ha definito la concorrente una bulla. Ilary Blasi ha allora preso la parola, precisando di non pretendere scuse ma di giudicare quell’aggettivo più pesante di quanto la situazione meriti, tanto che anche Valeria ha alzato la voce e ha usato parole grosse senza ricevere la stessa etichetta. La conduttrice ha suggerito di parlare piuttosto di una provocatrice che ogni tanto scatta.

“Le hai dato della bulla e la parola è pesante, dai, Selvaggia. Non ti sto dicendo di chiedere scusa, ma ti sto dicendo che bulla è una parola che va oltre.”

L’opinionista ha risposto subito, senza lasciare margini di mediazione: per lei l’accusa non ha nulla di eccessivo, e le settimane di puntate le hanno dato un quadro chiaro del comportamento della concorrente.

“Bulla non è una parola pesante e non chiedo scusa, non voglio una paternale. È un mese e mezzo che Guendalina insulta tutti, che alza la voce, che prevarica. Non mi farai ritirare quello che ho detto e su questo non transigo.”

La reazione di Guendalina Tavassi

Per una volta Tavassi è rimasta in silenzio, trattenendo a stento le lacrime, e lo ha rotto soltanto quando Lucarelli si è rivolta direttamente a lei. Ferita da quell’etichetta, l’ha respinta con forza e nello sfogo ha chiamato in causa il fratello Edoardo, anche lui concorrente in passato, che secondo lei è stato fatto passare per aggressivo. Finita la diretta, si è confidata con Andreas Muller e Marina La Rosa: ha raccontato di aver scritto a Selvaggia prima di entrare nella Casa, confessandole il timore di essere accusata di bullismo per il suo modo vivace di scherzare. Ha poi ripetuto la domanda se davvero basti aver giocato con un limone per meritare quell’appellativo.

Le due fazioni della Casa

Lo scontro di lunedì nasce dalla spaccatura che attraversa la Casa da inizio edizione, con i veterani da una parte e i giovani dall’altra. Lucarelli ha difeso più volte i secondi e ha criticato gli over, in particolare Marina La Rosa, a cui imputa di aver costruito una sorta di “cerchio magico” di seguaci pronti a eseguire le sue direttive. Ilary Blasi non ha mai condiviso questa lettura delle dinamiche: la conduttrice si diverte molto di più con le trame che coinvolgono Guendalina, Marina, Carmen, Valeria e Andreas che con quelle dei più giovani.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI