Giovanni Grazioso ha lasciato il trono di Uomini e Donne. Il tronista ha comunicato la decisione a Maria De Filippi durante la registrazione del 9 novembre, senza arrivare a una scelta e senza concludere il percorso iniziato poche settimane prima.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il no a Martina e la rottura con la produzione

Durante la sua permanenza in studio Grazioso si era interessato a Martina, una corteggiatrice legata a un altro tronista, e aveva chiesto di poter avere con lei un appuntamento. La richiesta non ha avuto seguito: né la padrona di casa né la produzione hanno dato il via libera all’incontro. Quel rifiuto ha fatto scattare la sua decisione di fare un passo indietro, lasciando il programma per cercare l’amore in un modo diverso e lontano dai riflettori. Si chiude così l’esperienza cominciata sull’onda della popolarità ottenuta a Temptation Island, dopo la fine della storia con Sabrina Soussi.

Un percorso segnato dai richiami in studio

Fin dal suo arrivo il tronista aveva attirato l’attenzione di chi era presente alle registrazioni e di chi, da casa, commentava sui social ciò che vedeva in televisione. I giudizi si sono divisi tra chi lo appoggiava, memore del percorso concluso male al docu-reality estivo, e chi non si era mai convinto della sua presenza nel dating show. In mezzo ci sono stati diversi episodi: i rimproveri arrivati direttamente da Maria De Filippi per alcune uscite infelici e una gaffe sulle ragazze di origine brasiliana che ha fatto il giro del web. Ha pesato anche la difficoltà di costruire un percorso convincente: le sue corteggiatrici venivano puntualmente scartate al primo appuntamento, e la ragazza ideale non è mai arrivata.

Restano due tronisti, in attesa dei rinforzi

Dopo l’uscita di scena di Grazioso il parterre del Trono Classico si riduce a due nomi: Giorgia Angeloni, segnata di recente dalla morte del padre, e Giacomo Vacalebre. Nelle prossime settimane potrebbero però arrivare dei rinforzi. Quanto a Grazioso, la scelta di prendersi del tempo per sé implica anche la rinuncia all’impegno preso con il programma, che lascia a pochi mesi dal suo debutto estivo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI