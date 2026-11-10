Il televoto della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ha ribaltato i pronostici e ha portato all’eliminazione di Carmen Di Pietro. La diretta è andata in onda lunedì 9 novembre su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione.

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L’eliminazione a sorpresa di Carmen Di Pietro

In bilico con lei c’erano Valeria Marini, Giulia Provvedi e Andreas Muller. Andreas e Giulia si sono salvati per primi, mentre per Carmen e Valeria la decisione è arrivata soltanto alla fine. A svelare chi dovesse lasciare la casa ha contribuito anche Alex Belli, rientrato per un ultimo confronto con Marina La Rosa dopo l’uscita a sorpresa della settimana precedente.

I numeri del televoto raccontano una sfida combattuta: Carmen si è fermata al 13,91%, Giulia al 18,56%, Valeria al 32,35% e Andreas al 35,18%. Prima di varcare la porta, Carmen ha riabbracciato i figli Alessandro e Carmelina, che non vedeva da mesi. A loro ha dedicato le prime parole fuori dalla casa:

Voglio tornare da loro

Ha poi raccontato di averla presa bene, perché tornava proprio dai suoi figli.

I nominati per la prossima puntata

La serata si è chiusa con le nomination, che questa volta seguono un meccanismo particolare. Il primo nome da mandare al televoto è stato indicato dalle finaliste Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, già certe di un posto in finale: hanno scelto Alessandro Varsi, che a sua volta ha portato con sé Andreas Muller. Nelle nomination palesi i più votati sono stati Danto e Giulia Provvedi.

Da casa si può scegliere chi salvare tra Danto, Varsi, Giulia Provvedi e Andreas Muller: il concorrente meno votato diventerà il prossimo candidato all’eliminazione nella puntata in arrivo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI