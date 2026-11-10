La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 9 novembre su Canale 5, ha visto uscire Carmen Di Pietro e finire in nomination quattro concorrenti. In serata è rientrato anche Alex Belli, che ha sorpreso Marina La Rosa con un incontro atteso da tempo.

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Carmen Di Pietro lascia la casa

L’uscita è stata decretata dal televoto, al termine di una sfida che ha tenuto con il fiato sospeso più di un inquilino. Prima di varcare la porta, Carmen ha riabbracciato in diretta i figli, Alessandro e Carmelina, e ha commentato la sua avventura con una battuta che sa di sollievo più che di rimpianto:

Sono contenta di tornare dai miei gioielli, i miei figli.

L’esperienza nel reality per lei finisce qui, mentre Valeria Marini può tirare un sospiro di sollievo e proseguire il suo percorso nella Casa.

I quattro concorrenti in nomination

Il verdetto che chiude la serata riguarda il futuro prossimo del programma: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Donatella sono i VIP finiti in nomination. Sarà il pubblico a decidere chi salvare, e il concorrente meno votato dovrà lasciare la Casa nella prossima puntata.

Il ritorno di Alex Belli e il caffè con Marina La Rosa

Dopo l’eliminazione, Alex Belli è tornato nella Casa per far arrivare dei messaggi a Marina La Rosa, prima finalista di questa edizione. Seguendo gli indizi lasciati qua e là, dal freezer a uno dei bagni, lei è arrivata fino alla Nuvola, allestita per l’occasione come un bar di Trastevere: lì i due si sono ritrovati per quel caffè che immaginavano da tempo.

Alex ha ammesso che Marina gli piace e che si trova sulla sua stessa lunghezza d’onda, tanto da definirla la sua antagonista perfetta. Il rapporto fatto di alti e bassi tra i due ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, che hanno iniziato a mormorare, e di Valeria Marini, che non ha nascosto una certa gelosia nel vederli così vicini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI