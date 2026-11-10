Uomini e Donne non è linkato: il testo parla del programma, quindi la pagina tag/uomini-e-donne è adatta. Prima occorrenza: nel primo paragrafo, “Uomini e Donne” dentro . Link dentro em o attorno: lo metto dentro em.

Maria De Filippi: la pagina “chi è Maria De Filippi” è precisa; prima occorrenza “Maria De Filippi” nel paragrafo “Il pretesto…”. Il testo parla di lei come conduttrice, va bene.

Grande Fratello: “Grande Fratello Vip” è un nome diverso (programma diverso), quindi non si linka dalla pagina generica Grande Fratello.

Una frase al massimo un link: ok.

non presente nel testo originale; non li aggiungo.

Uomini e Donne: link dentro .

Nella registrazione di Uomini e Donne andata in scena lunedì 9 novembre, Tina Cipollari e Alessandra Mussolini si sono scontrate come mai prima. Tutto è partito dalla difesa di Gemma Galgani da parte della Mussolini, ma il litigio non è rimasto in studio: le urla hanno continuato ad arrivare dai camerini anche dopo l’uscita della vincitrice del Grande Fratello Vip.

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Come è scoppiata la lite in studio

Il pretesto è stato il rientro di Mario Lenti nel parterre maschile del trono over, annunciato da Maria De Filippi. Gemma Galgani ha accolto la notizia con entusiasmo, ma la Cipollari ha subito raffreddato l’atmosfera:

Guarda che lui non è mica ritornato qui per te!

La dama ha risposto ricordando che la scorsa estate l’uomo aveva parlato di lei in alcune interviste, e l’opinionista ha rincarato la dose:

Ma a te cosa te ne frega delle sue interviste? Lui mica è venuto qui per te!

A quel punto Alessandra Mussolini è intervenuta schierandosi con la Galgani. La mossa non è piaciuta per niente alla collega, che stando alle anticipazioni sulla registrazione ha ammesso di covare rabbia da giorni:

Tu devi stare zitta, ma che ne sai? Io Gemma la conosco da vent’anni! Sono giorni che covo, mi hai stufato, basta!

Il clima è degenerato in pochi istanti. Maria De Filippi, fedele alla sua linea, non ha preso le parti di nessuna delle due, e la Mussolini si è risentita perché si aspettava una difesa. La conduttrice ha spiegato di aver pensato a una sceneggiata concordata tra le due opinioniste, e a quel punto la Mussolini ha protestato:

Maria tu non dici niente? Non vedi questa che dice? A me non mi va bene che tu non prendi le parti e che stai zitta lì sullo scalino!

Le urla fuori dallo studio e il rientro tra il pubblico

Dopo lo scontro la Mussolini ha lasciato lo studio gridando, e per un po’ le sue urla hanno continuato a risuonare dai camerini. È rientrata poco più tardi, ma ormai i rapporti con la collega erano compromessi: non ha più voluto accomodarsi accanto a lei e ha scelto un posto tra il pubblico e, in un’occasione, nel parterre maschile.

Per chi segue il programma, la lite è arrivata a ciel sereno solo in parte. Già a settembre, in un’intervista, Alessandra Mussolini aveva raccontato di provare una simpatia immediata per Gemma Galgani, senza preoccuparsi minimamente di cosa ne pensasse la Cipollari:

Ho già individuato qualcuno che mi piace. Gemma per ora mi è molto simpatica. Ha gli occhi buoni. Se la Cipollari lo sa? E a me che importa? Mi piace! Ho già visto anche chi potrebbe starmi antipatico, ma non posso dirlo, altrimenti faccio spoiler.

Nella stessa occasione aveva anche messo in chiaro che non avrebbe fatto l’opinionista diplomatica e che un eventuale scontro con Tina non l’avrebbe spaventata:

Non c’è nessuna gara. Se avremo punti di vista diametralmente opposti, sarà soltanto positivo. Chi guarda potrà dire: questa è la posizione di Alessandra, questa quella di Tina, da che parte sto? Io voglio contribuire a capire i personaggi, vedere se sono veri oppure un po’ falsettoni, bugiardoni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI