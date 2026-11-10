Lunedì 9 novembre è andata in onda la quarta puntata stagionale del GialappaShow, in prima serata su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Alla conduzione, accanto al Mago Forest, c’era Madalina Ghenea, mentre Leonardo Pieraccioni e Alessia Marcuzzi erano tra gli ospiti della serata.

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Madalina Ghenea accanto al Mago Forest

L’apertura, decisamente insolita, era dedicata allo yoga. Poi l’attrice e modella ha affiancato Forest per tutta la puntata: si è prestata ai botta e risposta con il conduttore, ha incrociato i personaggi più surreali dello show e si è seduta al tavolo del Caffè Letterario, l’intervista ormai diventata uno dei momenti più attesi del programma.

Il GialappaShow, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, è prodotto da Banijay Italia, che lo considera uno dei suoi programmi di punta, e si può seguire anche in streaming su NOW. La puntata precedente, quella del 2 novembre con Malika Ayane co-conduttrice, aveva tenuto davanti alla tv 804.000 spettatori, pari al 5,4% di share.

Pieraccioni e Marcuzzi tra gli ospiti della serata

Leonardo Pieraccioni era uno dei nomi attesi e si è ritrovato a fare i conti con l’imprevedibile Milly Carlucci nei panni di Giulia Vecchio. Per lui è un periodo intenso, visto che tra pochi giorni arriverà in sala con Un weekend artificiale. Alessia Marcuzzi, invece, è stata la protagonista dell’appuntamento al citofono con Ivan, il personaggio interpretato da Alessandro Betti.

Personaggi, sketch e musica

Come di consueto, la serata si è popolata dei personaggi che animano il mondo del GialappaShow. Brenda Lodigiani è tornata nei panni di Victoria Cabello, Giulia Vecchio ha vestito anche quelli di Emma Marrone, Ubaldo Pantani ha proposto la sua versione di Bruno Vespa e dell’immancabile Gineprio, questa settimana alle prese con X Factor. Edoardo Ferrario ha interpretato Aldo Cazzullo, Stefano Rapone ha portato la parodia de Le Iene e Giovanni Vernia il suo Terzultimo davanti al pianoforte. Gigi si è calato in Stefano De Martino e in Roberto Saviano in un nuovo episodio della Malavisione.

Ci sono stati anche gli sketch di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, Avvocato d’Ufficio con Toni Bonji, Ultimo Appuntamento con Max Angioni, Alessandro Betti e Toni Bonji e Chi l’ha Visto? Retired con Brenda Lodigiani. Hanno completato il quadro un improbabile regista turco firmato ancora da Toni Bonji, il ritorno di Maccio Capatonda con Storie Male e le irruzioni di Max Angioni, che si è presentato anche nei panni del cantante Jaynital.

Sul fronte musicale i Neri per Caso hanno accompagnato la puntata con performance inedite: con Marco Castello al pianoforte e Federico Malaman al basso, il gruppo ha proposto un medley che unisce In the Stone degli Earth, Wind & Fire e Do I Do di Stevie Wonder. Poi sono arrivati Bésame Mucho con il Tenore interpretato da Alessandro Betti, Le ragazze con Francesco Gabbani nei panni di Ross e una versione sorprendente della sigla dei Looney Tunes. Hanno chiuso l’esibizione dell’improbabile band K-pop BTN, formata da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi, Ross e Giovanni Vernia, e le news della settimana commentate dalla Gialappa’s Band.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI