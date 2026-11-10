The Pursuit: F1 ACADEMY esce su Disney+ il 19 novembre, in esclusiva e in tutto il mondo. Lo speciale documentario racconta la stagione 2025 di F1 ACADEMY, la serie automobilistica tutta al femminile creata da Formula 1 per preparare le giovani pilote alle categorie superiori del motorsport.

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Il dietro le quinte della stagione 2025

La data coincide con il Gran Premio di Las Vegas, in programma dal 19 al 21 novembre, dove si assegna anche il titolo 2026 della serie. L’annuncio era arrivato in vista del Gran Premio degli Stati Uniti, a conferma di quanto il calendario americano pesi nella crescita del progetto.

Le telecamere hanno seguito gli impianti che nel 2025 hanno ospitato le tappe del campionato, alternando l’intensità dei weekend di gara ai momenti vissuti lontano dalla pista. Le protagoniste sono Doriane Pin, campionessa 2025, Maya Weug, Chloe Chambers e Alisha Palmowski, riprese mentre affrontano la tensione della competizione e le rinunce che una carriera ad alto livello comporta. Le loro storie ruotano attorno a tre temi: l’ambizione, la perseveranza e la rappresentazione femminile in una disciplina storicamente maschile.

Chi tiene in piedi la serie

Il documentario guarda anche oltre le monoposto: entra nelle scuderie e tra le figure dirigenziali che fanno funzionare la serie, a partire dalla Managing Director Susie Wolff, che nel corso dello speciale racconta il senso di un percorso come questo.

“Ogni pilota in griglia sta inseguendo un sogno.”

Nelle sue parole si riassume ciò che il documentario mette in scena: quanto pesino le rinunce e le difficoltà accanto ai risultati, e quanto di quel percorso si giochi anche lontano dall’abitacolo.

La spinta di Fuel the Magic

Lo speciale nasce dalla collaborazione con ESPN e, più in generale, dal progetto pluriennale Fuel the Magic, che lega Disney, Formula 1 e F1 Academy e unisce racconto, cultura automobilistica ed esperienze immersive per il pubblico durante i weekend di Gran Premio.

Il programma è partito al Gran Premio di Cina 2026 e si è poi esteso al Canada, dove Minni e Paperina sono diventate protagoniste di un’iniziativa pensata per accrescere la fiducia in sé stesse insieme alla rappresentazione femminile, sostenendo le nuove generazioni di donne nel motorsport.

Dopo il debutto su Disney+, lo speciale sarà disponibile anche sull’app ESPN entro la fine dell’anno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI