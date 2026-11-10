Lunedì 9 novembre la prima puntata di Livatino – Il giudice e i suoi assassini ha vinto la serata sul Grande Fratello Vip: nello scontro tra Rai1 e Canale 5 la fiction è rimasta avanti per una manciata di decimali.

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La fiction di Rai1 parte in testa

La miniserie, diretta da Michele Placido e interpretata tra gli altri da Giuseppe De Domenico e Nino Frassica, ha totalizzato 2.960.000 spettatori e il 18,67% di share. Con questi numeri ha chiuso la prima serata davanti al reality di Canale 5, con un margine di cinque centesimi di punto. La scelta di Rai1 di puntare sul racconto giudiziario ha quindi pagato alla prima puntata, che ha tenuto il passo migliore nella fascia più contesa.

Il GF Vip supera i due milioni

La diciassettesima puntata del GF Vip 9, condotta da Ilary Blasi, ha raccolto 2.108.000 spettatori e il 18,62% di share. Il pubblico ha assistito all’eliminazione di Carmen Di Pietro, allo scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, al ritorno in Casa di Alex Belli e alle nomination. Il reality ha superato i due milioni e si è avvicinato alla fiction, ma senza scavalcare Raiuno. L’edizione ha una media di 1,78 milioni di spettatori e il 16,3% di share, sotto i 1,96 milioni e il 16,93% con cui si era chiusa la stagione precedente.

Gli altri ascolti della serata

Dietro le due contendenti, Lo stato delle cose su Rai3 ha ottenuto 1.075.000 spettatori (7,51%), mentre Fast & Furious 8 su Italia 1 ne ha totalizzati 831.000 (5,32%). Tv8 con GialappaShow ha raccolto 802.000 spettatori (5,33%), Rai2 con Ex – Amici come prima! 744.000 (4,25%), La7 con M – Il figlio del secolo 605.000 (3,64%), Rete 4 con Quarta repubblica 567.000 (4,54%) e Nove con Little big Italy 521.000 (3,07%).

Nell’access prime time Rai1 ha messo insieme 3.914.000 spettatori (19,8%) con Cinque Minuti e 4.485.000 (21,9%) con Affari Tuoi. Dopo il GF Vip, Sport Mediaset ha raccolto 796.000 spettatori (6,9%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI