Jennifer Beals entra nella terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo nel ruolo di Demetra, divinità dei campi e dei raccolti. La serie Disney+ torna il 20 novembre con l’adattamento di La maledizione del Titano e, per la prima volta, porta sullo schermo l’intero pantheon olimpico.

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Demetra e il tribunale degli dèi

Qualche anticipazione sul ruolo l’ha data la stessa attrice: la dea prenderà parte a una specie di tribunale, in cui gli dèi si radunano per decidere una questione importante, un passaggio destinato a pesare sulla vicenda. Beals ha spiegato che il suo ingresso avrà soprattutto una funzione introduttiva, senza che il personaggio venga sviluppato in modo ampio, e ha accolto con entusiasmo la possibilità di interpretarlo. La scelta resta fedele ai romanzi di Rick Riordan, dove Demetra si presenta proprio in occasione dell’assemblea sull’Olimpo.

La dea è anche una delle sorelle di Zeus, memore della guerra combattuta contro i Titani, e il suo nome richiama il ciclo che unisce vita e morte, oltre alle messi. In questa stagione il suo obiettivo è impedire che Crono, il padre degli dèi olimpici, torni a minacciare l’Olimpo. Beals, nota al pubblico per Flashdance e The L Word, ha alle spalle anche una partecipazione a The Book of Boba Fett.

Tutti e dodici gli dèi dell’Olimpo

Il consesso olimpico non era mai apparso al completo. Accanto a Demetra arrivano Artemide con Dafne Keen, Era affidata a Ming-Na Wen, Afrodite con Kate McKinnon e Apollo con Hunter Smielecki. Del gruppo fanno parte anche Zeus (Courtney B. Vance), Poseidone (Toby Stephens), Ares (Adam Copeland), Ermes (Lin-Manuel Miranda), Dioniso (Jason Mantzoukas), Efesto (Timothy Omundson) e Atena (Andra Day). I nuovi ingressi, da Era a Demetra passando per Apollo, sono stati annunciati il 19 febbraio 2026, quando le riprese erano già partite nell’estate precedente.

La missione di Percy e il calendario degli episodi

Al centro della storia c’è Percy (Walker Scobell), impegnato a salvare Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries): la sua missione si lega a una profezia che riguarda l’intero mondo degli dèi e alle nuove mosse dei Titani. Tornano Grover Underwood (Aryan Simhadri) e Thalia Grace (Tamara Smart), mentre tra i protagonisti spiccano i fratelli semidei Bianca e Nico di Angelo (Olive Abercrombie e Levi Chrisopulos) e Zoë Nightshade (Saara Chaudry), delle Cacciatrici di Artemide.

Cambia anche il calendario: gli episodi usciranno due alla volta, con cadenza settimanale, dal 20 novembre fino all’11 dicembre. Il debutto di Demetra potrebbe cadere proprio nel finale, The Gods Vote How to Kill Us, dedicato alla decisione degli dèi. Per ora Disney+ non ha confermato altre stagioni dopo la terza, ma il personaggio compare anche ne Lo scontro finale, il quinto e conclusivo romanzo del ciclo, e questo lascia aperta la strada per rivederlo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI