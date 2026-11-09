La terza edizione di This is Me torna su Canale 5 e, stando alle anticipazioni, potrebbe debuttare di lunedì a partire dal 7 dicembre. La data ha una ragione precisa: quel giorno Rai 1 libera la prima serata per la diretta della Prima della Scala, e Mediaset conta di approfittarne.

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Un debutto contro la Prima della Scala

Ogni 7 dicembre la rete ammiraglia della Rai si ferma da metà pomeriggio fino a tarda sera. Preserale, access, prima serata e persino seconda serata cedono il posto alla tradizionale diretta dal Teatro alla Scala, e lo spazio che resta diventa terreno fertile per le altre emittenti. Mediaset ne approfitta: quest’anno in prime time il compito toccherebbe proprio al programma di Silvia Toffanin, arrivato sugli schermi nel 2024. Il format è nato per celebrare i ragazzi usciti da Amici, poi ha allargato lo sguardo al talento in tutte le sue forme, e la nuova stagione seguirà questa strada.

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata è stata registrata giovedì 22 ottobre 2026. Sul palco sono saliti Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone: i tre ospiti hanno ripercorso il proprio percorso professionale e hanno aperto uno spiraglio anche sulla sfera privata e sugli affetti. Accanto agli ex allievi del talent di Maria De Filippi, dunque, ci saranno anche artisti di primo piano, con una sorpresa firmata proprio da Emma Marrone.

Il ritorno nel palinsesto delle feste

Il programma rientra nel calendario natalizio di Canale 5, che copre il periodo dal 29 novembre 2026 al 9 gennaio 2027. La terza stagione consecutiva è già stata confermata nel palinsesto 2026/2027 dell’emittente, con la conduzione ancora affidata a Silvia Toffanin e il contributo creativo di Maria De Filippi. In quelle settimane la rete punta su un ritorno atteso in prima serata, affiancato da altri appuntamenti di punta del periodo festivo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI