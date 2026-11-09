Due serate su Rai1 per raccontare un magistrato che ha pagato con la vita le sue indagini sui patrimoni della mafia. Il 9 e il 10 novembre va in onda “Livatino, il giudice e i suoi assassini”, la miniserie diretta da Michele Placido sugli ultimi anni di Rosario Livatino, il giudice siciliano ucciso nel 1990.

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Il giudice ucciso in viaggio verso il tribunale

Il 21 settembre 1990 Livatino guidava la sua Ford Fiesta verso il tribunale, senza scorta. Lungo la Statale 640 Caltanissetta-Agrigento, all’altezza del viadotto Gasena, quattro sicari assoldati dalla Stidda agrigentina, l’organizzazione che muoveva guerra a Cosa Nostra, lo fermarono e lo uccisero. Gli era stato fatale il lavoro sulle inchieste riguardanti ciò che i boss hanno sempre considerato più prezioso di ogni altra cosa: i beni e il patrimonio. La Chiesa lo ha proclamato Beato il 9 maggio 2021 e lo scorso 7 ottobre la Curia romana lo ha nominato patrono dei magistrati italiani.

La fiction ripercorre gli ultimi due anni della sua vita, dal 1988 al 1990, in quattro episodi distribuiti nelle due serate e disponibili anche su RaiPlay. La sceneggiatura è firmata da Angelo Pasquini, Fidel Signorile e dallo stesso Placido, mentre la coproduzione è di Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com. Accanto al magistrato, il racconto segue la scalata dei ragazzi della Stidda, cresciuti ai margini e pronti a insidiare il potere dei boss più anziani.

Nel cast Nino Frassica è Vincenzo Livatino, Ninni Bruschetta interpreta Giuseppe Campisi, Michela De Rossi è Nina Russo e Brenno Placido veste i panni di Roberto Rizzo, un collega del giudice. Ci sono anche David Coco e Beniamino Marcone, rispettivamente Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Dalla cattedrale di Agrigento alla chiamata del Vaticano

L’idea del progetto è venuta a Placido durante la cerimonia di beatificazione, ad Agrigento, nella Cattedrale di San Gerlando: seduto nel banco degli ospiti laici, aveva accanto i magistrati che avevano lavorato con Livatino, e furono loro a raccontargli quale metodo di indagine seguisse il giudice. Fu così che scoprì come Falcone e Borsellino lo avessero voluto sul fronte del sequestro dei beni dei mafiosi. Un anno dopo ha iniziato a mettere insieme la storia con la produttrice di Goldenart Federica Luna Vincenti.

Poi è arrivata la telefonata dal Vaticano: papa Francesco voleva conoscerlo.

«Scusi, forse l’ho disturbata, ma volevo conoscere chi sarà il regista di questa storia».

Da lì è cominciato il dialogo con Rai Fiction, con la consapevolezza, spiega il regista, della responsabilità morale di portare in televisione un tema tanto delicato.

Per la serie ha immaginato due co-protagonisti, il giudice e lo stiddaro Tano, e ha lasciato a Giuseppe De Domenico e Leonardo Maltese la libertà di scegliere il ruolo che preferivano: il primo si è rivelato perfetto nei panni di Livatino, il secondo in quelli di Tano. Placido, che nella fiction interpreta un sacerdote, ricorda poi un dettaglio della scrivania del magistrato, dove il Vangelo stava accanto al codice penale, e una frase che Livatino aveva annotato nei suoi quaderni.

«Alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili».

Il regista ha ripensato a quelle parole mentre recitava un’ode dedicata ad Alcide De Gasperi davanti a Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, uomo di Stato e cattolico come Livatino. Del magistrato ricorda la generosità e l’attenzione verso il prossimo: rinunciava ai giorni di riposo pur di andare a trovare i detenuti.

Il volto di Livatino secondo Giuseppe De Domenico

A interpretare Rosario Livatino è Giuseppe De Domenico, nato nel 1993, quindi dopo l’omicidio del magistrato, e scelto anche per la somiglianza con il vero giudice. Prima di questa miniserie lo si era visto in “Vermiglio”, Leone d’Argento a Venezia nel 2024, e nel ruolo di Raffaele Sollecito in The twisted tale of Amanda Knox, disponibile su Disney+.

«Al liceo si studiano solo Falcone e Borsellino, ma mi sono documentato leggendo diversi libri dedicati a lui».

Livatino era un uomo riservato, di cui esistono soltanto fototessere e nessuna intervista televisiva. Per rendere il suo lato introspettivo, l’attore ha lavorato su una postura a piedi uniti, ha tenuto le mani sul volto in alcune scene e ha ripreso la riga laterale dei capelli del giudice.

La scena più impegnativa è stata una requisitoria in aula, dopo la testimonianza dell’amante di un mafioso: per risultare convincente, quel discorso se lo è riscritto con parole proprie, di notte in albergo.

Il momento più emozionante è arrivato invece da Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove alcune signore, vedendolo vestito da Livatino, volevano baciargli le mani: donne molto devote, che in lui vedono una protezione.

Sul set ha ritrovato Nino Frassica e Ninni Bruschetta, messinesi come lui: tra “buddaci” (così gli altri siciliani chiamano i messinesi, dal nome dei pesci dello Stretto) l’intesa è stata immediata. Con Bruschetta è nata un’amicizia, mentre Frassica gli manda messaggi per sapere come procede il lavoro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI