Il detective più ostinato della televisione fa un salto indietro nel tempo. Bosch: Start of Watch, prequel della serie dedicata a Harry Bosch, arriverà su Prime Video il 10 gennaio 2027. Cameron Monaghan interpreta un agente ventiseienne nella Los Angeles del 1992.

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Un rookie nella Los Angeles del 1992

La storia si apre con Harry appena tornato dalla Guerra del Golfo, in una città sull’orlo della frattura: le tensioni razziali attraversano i quartieri, le gang si muovono senza troppi ostacoli e il dipartimento di polizia di Los Angeles sembra procedere per inerzia. Tra chiamate di routine e un clima sempre più incandescente, il giovane agente viene risucchiato in una rapina di alto profilo e in una rete di corruzione. La vicenda mette alla prova la sua fedeltà al distintivo e contribuisce a formare il detective che abbiamo imparato a conoscere. Il suo codice si riassume in una frase sola:

“Everybody counts, or nobody counts.”

Chi interpreta chi

Il punto di partenza sono i romanzi di Michael Connelly, gli stessi da cui nasce la serie madre. Tom Bernardo e Brian Anthony firmano il nuovo capitolo come co-creatori ed executive producer, e Bernardo è anche showrunner. Davanti alla macchina da presa Cameron Monaghan, volto noto di Shameless, è il protagonista, mentre Omari Hardwick (Power) è Eli Bridges, poliziotto veterano e istruttore di Harry.

Nel cast regolare ci sono anche Ariana Guerra, che interpreta Rosa, collega alle prime armi legata sentimentalmente a Bosch, e JD Pardo, che è Cory, fratello adottivo del protagonista, le cui attività criminali lo portano dall’altra parte della legge. Intorno a loro ruota una schiera di interpreti di supporto: Kathleen Wilhoite, William Fichtner, Rafi Gavron, Raphael Sbarge, Azita Ghanizada, Kenneth Miller, Seamus Dever, Ryan McPartlin, Marco Rodriguez, Shelli Boone e Keyon Bowman, che interpreta Tyrone.

Otto episodi, uno alla volta

La prima stagione conta otto episodi. Si parte domenica 10 gennaio 2027 con una première da due puntate, poi si procede a cadenza settimanale fino al finale previsto per domenica 21 febbraio 2027. Alla regia si alternano, tra gli altri, Stephen Kay e Sharat Raju.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI