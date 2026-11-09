Le voci su una sua possibile conduzione di Domenica In sono durate lo spazio di un saluto: Fiorello ha aperto la nuova settimana smentendole con l’ironia che lo accompagna da sempre. «La smentisco subito!», ha detto, prima di spiegare per quale motivo quel ruolo proprio non gli si addice.

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Il lunedì libero e i parrucchieri chiusi

Secondo lo showman, a rendere impraticabile l’ipotesi è l’organizzazione del lavoro più che il programma: le prove cominciano il sabato sera, proseguono la domenica mattina e poi ancora nel pomeriggio. Il riposo settimanale finirebbe così per cadere di lunedì, giornata in cui i parrucchieri restano chiusi e lui non avrebbe modo di andare a tagliarsi i capelli. Fiorello tiene a precisare che è un’esperienza che conosce bene, perché ci è già passato e sa esattamente cosa comporta.

Non potrei mai mettermi a lavorare di domenica. L’ho già fatto in passato e so cosa significa

Da Paola Iezzi al TG1, la questione degli spoiler

Restando sul terreno delle precisazioni, Fiorello ha incassato la smentita di Stefano De Martino sull’anticipazione lanciata la settimana precedente, quella sulla partecipazione di Paola Iezzi al ControFestival. La replica è stata immediata e beffarda: al suo posto ci sarà Chiara Iezzi. Del resto, osserva, anche lui ha subito le anticipazioni altrui, e più di una volta.

Porta l’esempio del TG1 Edizione Più che Straordinaria, che avrebbe dovuto andare in onda da Bruno Vespa: l’idea è saltata perché è stato lo stesso conduttore a rivelarla in anticipo, costringendo a ripensare tutto. Da qui la teoria che lo showman offre a chi lo ascolta: capita che certe cose vengano cambiate di proposito, con l’unico scopo di non regalare soddisfazione a chi le ha anticipate.

Renzi, la Salis e il campo largo

C’è stato spazio anche per la politica, con una battuta su Matteo Renzi, definito scherzosamente il Fiorello della politica. La profezia citata è quella secondo cui a febbraio Silvia Salis uscirà allo scoperto e guiderà il gruppone centrista, il che lascerebbe immaginare un altro campo largo. A quel punto, nota, la sinistra è ormai piena di campi, e la domanda che si pone riguarda la reazione di Elly Schlein, che sul tema avrebbe dichiarato di lavorare benissimo con la Salis: abbastanza, si lascia andare lo showman, perché le sia già cresciuto il naso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI