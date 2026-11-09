La seconda stagione di Libera – Il caso Elena Palma si chiude vincendo la prima serata di domenica 8 novembre 2026: su Rai1 il primo episodio ha totalizzato 2.835.000 spettatori (16,08% di share) e il secondo 2.522.000 (18,25%). Dietro restano Che tempo che fa sul Nove con 1.849.000 spettatori (10,63%) e Racconto di una notte su Canale 5 con 1.706.000 (11,44%).

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Il finale di Libera trascina Rai1

Il saluto al pubblico, con Lunetta Savino protagonista, ha raccolto applausi e commenti entusiasti sui social, anche grazie al lieto fine della storia. Per settimane la fiction aveva viaggiato su livelli più bassi: le prime due puntate si erano fermate intorno al 16,5% di share, con circa un milione di spettatori in meno rispetto alla stagione del debutto, andata in onda due anni fa.

Il Nove davanti a Canale 5, e gli altri canali

Il talk di Fabio Fazio, che aveva in cartellone Valentino Rossi, Vanessa Scalera e Gianni Nannini, si è confermato la seconda scelta della serata, mentre la parte successiva del programma si è fermata a 1.165.000 spettatori (8,2%). Su Canale 5 Racconto di una notte non riesce a invertire la rotta: 1.706.000 spettatori e l’11,44% di share, meno dei 1.821.000 (11,7%) della puntata precedente.

Più staccati gli altri canali. Il GP di Formula 1 del Brasile su Tv8 ha raccolto 1.146.000 spettatori (6,63%), Atletico Madrid – Barcellona su Italia 1 si è fermato a 1.002.000 (5,50%) e Fuori dal coro su Rete 4 a 822.000 (6,75%). In coda The Rookie su Rai2 con 549.000 spettatori (3,07%) e The Gift su La7 con 319.000 (2,12%).

Report riparte senza Ranucci

Su Rai3 la nuova edizione di Report, affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi dopo l’uscita di Sigfrido Ranucci, è partita con 1.182.000 spettatori (6,62%). Prima di cena, nell’access prime time, Affari Tuoi su Rai1 ha sfiorato i 4,6 milioni (4.561.000, 23,3%), contro i 4.180.000 (21,4%) della Ruota della Fortuna su Canale 5. Nel pomeriggio Domenica In ha raggiunto 2.038.000 spettatori (17,7%) e L’Eredità 3.870.000 (22,1%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI