Adam Driver non tornerà nei panni di Adam Sackler nella nuova edizione di Girls. L’attore ha escluso di riprendere il ruolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e si è dissociato dalla reunion prevista per il 2027.

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La risposta di Adam Driver

Lo ha confermato lo stesso interprete in un’intervista, quando gli è stato chiesto direttamente se avrebbe partecipato al ritorno della serie. La risposta non lascia spazio a interpretazioni:

No, ma auguro loro buona fortuna

Poche parole, che per il momento chiudono la porta all’idea di rivedere sullo schermo la relazione tra Adam e Hannah, uno dei legami su cui si è retta la produzione HBO. La sua assenza cambia le aspettative sul progetto, perché il personaggio di Adam Sackler occupava un posto centrale nell’universo emotivo di Girls, soprattutto per il rapporto intermittente e complicato con la protagonista. Il ritorno dovrà quindi costruire un nuovo equilibrio narrativo e fare i conti con il ricordo di una delle dinamiche più riconoscibili della serie. La scelta di Driver, del resto, lascia intendere che il nuovo capitolo punterà sui personaggi e sugli interpreti che hanno deciso di riprendere quel percorso.

Chi torna, e come sarà il revival

Il progetto è stato annunciato con un video in cui compaiono Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet e Andrew Rannells, tutti presenti nella nuova produzione. Le riprese dei cinque episodi cominceranno nel 2027, a dieci anni dalla fine della serie. Dunham torna così a occuparsi dell’universo che aveva creato e interpretato nei panni di Hannah Horvath, giovane scrittrice alle prese con le incertezze della vita adulta a New York. Questa volta, però, le protagoniste sono donne ormai quarantenni, non più ventenni.

Andata in onda dal 2012 al 2017 per sei stagioni, Girls ha raccontato con uno sguardo provocatorio e generazionale le contraddizioni dei vent’anni, le relazioni sentimentali e la fatica di trovare una propria identità. Nel tempo il rapporto tra Hannah e Adam è diventato uno dei fili narrativi più discussi, anche se in passato la stessa Dunham ha precisato di non aver mai immaginato Adam come un eroe romantico: «Non ho scritto il personaggio di Adam pensando a un eroe romantico. Non era quello che volevo fare». Nel nuovo capitolo Rannells riprende i panni di Elijah, l’ex fidanzato di Hannah, mentre non è ancora chiaro quali altri personaggi rivedremo. Alla produzione esecutiva ci saranno Dunham, Judd Apatow, Ilene S. Landress e Michael P. Cohen; nel comunicato non compaiono né Driver né Jenni Konner, co-showrunner e produttrice esecutiva della serie originale.

Il memoir di Lena Dunham e le domande a Cannes

Il rapporto tra i due interpreti è tornato di recente al centro dell’attenzione per le pagine di Famesick, il memoir uscito ad aprile, in cui l’autrice racconta un legame turbolento con Driver, alternato tra slanci protettivi e affettuosi e momenti di aggressività verbale, condiscendenza e presenza fisica imponente. Nel libro si legge anche di una sedia lanciata contro il muro vicino a lei e del fatto che i due non si parlano più dalla conclusione della serie, nel 2017.

Interrogato sulla questione al Festival di Cannes, dove promuoveva Paper Tiger, l’attore aveva preferito non entrare nel merito: «Nessun commento», aveva risposto, aggiungendo poi con una battuta «Mi tengo tutto per il mio libro». Driver, dal canto suo, non ha mai collegato pubblicamente la sua decisione alle pagine del memoir.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI