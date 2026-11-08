Oggi, domenica 8 novembre, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi a partire dalle 14.

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Il ritorno di Angelina Mango

Sul palco del talent è atteso il ritorno di Angelina Mango, vincitrice della categoria canto nella stagione 2022/2023 e della 74esima edizione del festival di Sanremo nel 2024. L’artista arriva dopo il successo dell’album ‘Caramé’ e del tour nei teatri, e nella puntata presenta il nuovo singolo ‘Vita da adulti’, tratto proprio da quel progetto. Durante la sua presenza annuncia anche un nuovo tour, ma al momento non è chiaro se si tratterà di un giro nei palazzetti o di una formula più raccolta.

I giudici delle gare

Le gare di canto e di ballo sono valutate dal cantautore e musicista multiplatino Gigi D’Alessio e da Garrison Rochelle, ex professore della scuola e coreografo di fama internazionale. Per la sfida immediata di danza è previsto anche Marcello Sacchetta. La puntata si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli allievi della scuola

Intanto continua il percorso dei 20 allievi tra studio, prove ed esibizioni. Per il canto ci sono Andrea Heros, Aura, Kashmere, Nicolò, Paulo, Saitta, Shari, Tìaso e i Jed. Per il ballo Anna A., Anna M., Benedetta, Charli, Clara, Lollo, Napo e Riccardo. Per lo sport Alex, Gabriele e India, impegnati rispettivamente nel pattinaggio artistico a rotelle, nel pugilato e nel judo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI