Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani ha spiegato che cosa lo aveva turbato prima dell’intervista con Pierluigi Diaco a BellaMa’. L’ex sacerdote, oggi concorrente, ha detto di essere arrivato in diretta già scosso da alcune cose accadute in camerino.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il racconto davanti alla giuria

Dopo una samba con Erika Martinelli, Ravagnani ha risposto all’invito di Milly Carlucci a parlare dei suoi giorni complicati. Ha detto di aver vissuto una settimana intensa: sul momento pensava di poter gestire l’imprevisto da solo, ma nei giorni seguenti, ripensando a quanto era successo, ha cominciato a sentirsi turbato. Per questo ha scelto di rinunciare ad alcuni programmi molto seguiti, tra cui Domenica In, perché non si sente ancora a suo agio con l’accaduto.

Subito dopo il concorrente ha fatto capire che il disagio era iniziato ancora prima della diretta, e il passaggio ha spiazzato la conduttrice.

Anche prima di andare in onda, in diretta, partivo già turbato per alcune cose che erano successe prima, cose che erano accadute in camerino.

Carlucci gli ha chiesto allora che cosa fosse successo nel camerino con Diaco, che però non è stato mai nominato esplicitamente.

Cosa è accaduto? Diciamo alcune cose, parole, alcune situazioni, che non mi hanno permesso di essere sereno davanti al pubblico a telecamere accese. Però ora sono qui con voi a ballare, poi per il resto si vedrà.

Francesca Fialdini ha preso la parola per complimentarsi con lui: a suo giudizio Ravagnani è rimasto saldo, lucido e presente a se stesso in un momento in cui anche chi è abituato alle luci della ribalta avrebbe potuto alzarsi e andarsene, o rispondere con parole poco eleganti. Sui social ne è nato un lungo chiacchiericcio, con centinaia di commenti e ricostruzioni fantasiose, benché le sue parole fossero rimaste vaghe.

La versione di Diaco e le due ricostruzioni

La sua versione l’ha raccontata lo stesso conduttore, in una telefonata trasmessa in televisione: ha detto di aver convocato Ravagnani in camerino, un gesto che non riserva a nessun altro ospite, perché l’ex sacerdote non conosceva né lui né la sua trasmissione. Voleva presentarsi e avvisarlo che le domande sarebbero state “toste”, poste però in modo onesto e schietto. Secondo il suo racconto, i due sono usciti dal camerino con una sorta di accordo, e questa ricostruzione non coincide con il turbamento descritto dal concorrente.

L’intervista, andata in onda il 3 novembre 2026 su Rai 2, era costruita su domande insistenti sulla sfera più intima, a partire dalla sessualità. Subito dopo la trasmissione Ravagnani aveva parlato di “un attacco violento e scorretto”, e in un filmato insieme alla maestra di ballo ha raccontato di aver “percepito violenza nel forzarmi”.

Le scuse della Rai e le ospitate fermate

Sulla vicenda è intervenuta anche la Rai, che ha presentato le sue scuse; da Diaco non è arrivato un gesto analogo. Per Milly Carlucci e per gli autori si è trattato di qualcosa di “inaccettabile”, al punto da fermare la partecipazione dei concorrenti al programma del conduttore e da modificare in corsa la scaletta della puntata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI