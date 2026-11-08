Serata di fuoco a Ballando con le Stelle: nella puntata di sabato 7 novembre Barbara d’Urso ha messo sotto accusa Ornella Muti, ancora alle prese con l’infortunio alla spalla, mentre Pasquale La Rocca è intervenuto a difesa della sua allieva.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il richiamo di Barbara d’Urso a Ornella Muti

L’attrice conviveva da tempo con un dolore alla spalla, peggiorato dalla caduta in sala prove del giorno precedente insieme al suo maestro. In pedana ha resistito una trentina di secondi, il minimo per non essere squalificata, appoggiata a La Rocca, poi ha interrotto l’esibizione. Davanti al bancone i giurati non hanno risparmiato i complimenti, e su questo si è concentrata la nuova arrivata in giuria. Milly Carlucci ha raccontato in diretta che alla concorrente era stata offerta anche la possibilità di ritirarsi, mentre Ornella Muti è rimasta in silenzio con le lacrime agli occhi.

Dopo aver detto di dispiacersi per l’infortunio, Barbara d’Urso ha esposto il suo punto di vista: in cinque puntate la concorrente ha sempre ricevuto il massimo dei voti, un trattamento che a suo avviso non rende giustizia a chi balla meglio di lei.

“Finora, in cinque puntate, hai sempre preso tutti 10 e non lo trovo corretto nei confronti di chi obiettivamente balla meglio di te. Questo è il mio pensiero”

La giurata ha poi spiegato perché da settimane i suoi giudizi su di lei restano generici: prima dell’esordio l’attrice aveva dichiarato pubblicamente di non voler parlare con la giuria, e quella volontà è stata rispettata. Ha aggiunto che qui Muti è stata accolta con amore, calore e devozione, tanto che una sera si è arrivati a dire che aveva ballato meglio di una ballerina professionista.

Poi l’affondo, con l’invito a uscire dal racconto di sé come donna fragile, che nessuno accoglie e che ha paura di tutto, perché quando vuole sa ferire con le parole e può essere molto tagliente. Il riferimento, non esplicitato, potrebbe riguardare il video registrato a caldo dall’attrice dopo aver saputo che Barbara d’Urso aveva denunciato in sede civile e penale sua figlia Naike Rivelli. Nel suo intervento la giurata ha anche contestato la mancanza di una top line e un foot change con le spalle in posizione sbagliata, rimasti senza risposta, e si è detta pronta a prestare alla concorrente un tutore che le avanza da casa, ricordando di essersi rotta anche lei la spalla l’anno precedente. Parole cadute nel vuoto, perché da Ornella Muti non è arrivato alcun suono. Barbara d’Urso ha spiegato di aver provato più volte ad aprire un confronto, senza ottenere nulla in studio, e di averla poi sentita commentare dietro le quinte.

La difesa di Pasquale La Rocca

Il maestro ha rotto il silenzio e ha definito quella conversazione superflua proprio nel momento delicato che la sua partner di danza sta attraversando.

“Trovo superfluo fare questo piccolo riepilogo proprio adesso, in un momento così delicato, in cui Ornella sta vivendo un infortunio (…) se non ti piacciamo, it’s ok, non ti preoccupare, va bene così”

La replica della giurata è arrivata subito, ed è stata netta: ha contestato a La Rocca di aver parlato molto di sé, ricordandogli che l’interlocutrice è la concorrente e non il maestro.

“Hai veramente parlato tanto di te. Io ora sto parlando con la concorrente, lei è la concorrente. Mi era stato detto che non parlavo con la concorrente e l’ho fatto, ho espresso il mio pensiero. Vorrei per favore rimanere nel mio pensiero, senza che tu intervenga di nuovo. Basta: tu sei il maestro, io la giurata”

Le critiche di Simona Ventura

Anche Simona Ventura si è schierata dalla parte della coppia e ha rinfacciato alla collega di aver parlato ancora una volta di sé stessa mentre la concorrente stava male: serve un minimo di umanità verso una persona fragile e silenziosa, invece di tornare sulle proprie cose di ballo.

Barbara d’Urso ha respinto l’accusa, spiegando di aver semplicemente scherzato sul tutore e di aver provato così a sdrammatizzare la situazione.

“Io ho parlato di me stessa e delle mie cose di ballo? Ho semplicemente fatto una battuta dicendo che ho un tutore e che glielo avrei prestato. Mi sembrava anche un modo per sdrammatizzare”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI