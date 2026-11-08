Domenica In va in onda oggi, domenica 8 novembre 2026, su Rai 1 con la settima puntata della cinquantunesima edizione. Alla conduzione c’è Mara Venier, per la diciottesima volta e la nona consecutiva, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La diretta parte dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e dura dalle 14.00 alle 17.10.

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Gli ospiti in studio

Il pomeriggio ha come accompagnamento una nuova band, guidata dal frontman Timothy Cavicchini. Il primo ospite atteso è Michele Placido, che presenta la serie da lui diretta, Livatino: il giudice e i suoi assassini, in onda su Rai 1 in prima serata il 9 e 10 novembre. Nella fiction Giuseppe Di Domenico interpreta Rosario Livatino e Nino Frassica il padre del magistrato.

Segue Emanuela Fanelli, che parla de Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese in sala dal 12 novembre. Per la musica c’è Lucio Corsi con il suo ultimo singolo, Napoleone buonanotte.

Il talk su Ballando con le stelle

Torna il consueto confronto sulla puntata del sabato di Ballando con le stelle. Con Mara Venier lo commentano Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione, insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alan Friedman e Rossella Erra. Poi Enzo Miccio stila la sua classifica Top 5.

Lo spazio attualità e il caso Garlasco

Nella parte dedicata all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno tornano sulle novità più recenti del caso Garlasco, insieme a Giovanna Botteri, Ilenia Petracalvina, Rita Cavallaro e Antonino Monteleone. Durante il pomeriggio Savino Zaba, inviato de Il pranzo della domenica, si collega da una località del Lazio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI