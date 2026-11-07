Le prime quattro stagioni di Will Trent sono arrivate da poco su Netflix e in pochi giorni sono entrate nella top 10 dei titoli più visti. Per la quinta c’è ormai una certezza: andrà in onda su ABC nel 2027, mentre in Italia la serie si segue su Disney+.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Quattro stagioni nella top 10 di Netflix

La serie va in onda su ABC dal 2023 e finora ha totalizzato 59 episodi in quattro cicli, con Ramón Rodríguez nel ruolo dell’investigatore Will Trent ed Erika Christensen in quello di Angie Polaski. Il passaggio sulla piattaforma streaming ha dato agli episodi una seconda vita: dopo il caricamento hanno cominciato a risalire la classifica fino a entrare nella top 10, grazie a storie che alternano le indagini all’aula di tribunale e che piacciono a chi cerca un procedural ben costruito.

La quinta stagione arriva nel 2027

Le riprese del nuovo ciclo sono già concluse, ma vederlo prima della fine di quest’anno non sarà possibile. ABC ha confermato che Will Trent tornerà in onda nel 2027, senza però aver ancora ufficializzato il giorno esatto del debutto. Considerando com’è andata con la quarta stagione, un ritorno nella prima parte dell’anno non sarebbe sorprendente. Il rinnovo era stato annunciato nell’aprile 2026, prima che la quarta stagione si chiudesse.

In Italia si guarda su Disney+

Oltre che su Netflix, i primi quattro cicli sono disponibili anche su Hulu, il servizio che negli Stati Uniti raccoglie tutte le produzioni di ABC. Fuori dal mercato americano Hulu non è attivo, quindi per il pubblico internazionale, Italia compresa, la piattaforma di riferimento è Disney+, dove le quattro stagioni sono già recuperabili. Nei prossimi uno o due anni i due servizi dovrebbero confluire in un’unica offerta, ma Disney non ha ancora indicato quando accadrà.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI