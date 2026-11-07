Si chiude con quattro concorrenti al televoto la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e in onda venerdì 6 novembre 2026. Dopo la catena di salvataggio, a giocarsi la permanenza nella casa sono Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Andreas Müller.

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La catena di salvataggio

I nove concorrenti presenti nella casa devono formare delle coppie, e chi resta senza compagno finisce subito tra i candidati all’eliminazione. Valeria Marini non trova un abbinamento e diventa il primo nome in bilico. Le quattro formazioni salgono poi nella nuvola, dove la stessa Marini deve fare una scelta importante: salvarne una sola. Salva Megan e Piera, che a loro volta proteggono Varsi e Roncaccia; questi ultimi mettono al riparo Danto e Federica. Restano senza copertura Andreas Müller e Giulia Provvedi, che passano direttamente al televoto.

I nomi in bilico

Al televoto arrivano dunque Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Andreas Müller. Per tutti e quattro il meccanismo è lo stesso: il pubblico è chiamato a salvare i suoi preferiti e il concorrente meno votato sarà il prossimo eliminato della casa.

La seconda finalista

La serata aveva già messo in palio un posto in finale, prima della catena di salvataggio, e lo contendevano Guendalina Tavassi, Valeria Marini, Megan Ria e Carmen Di Pietro. L’ha spuntata Guendalina Tavassi, che si aggiunge a Marina tra i nomi già certi dell’ultima puntata. Per Di Pietro, invece, l’esito del confronto ha significato la candidatura all’eliminazione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI