Ok Il Prezzo è Giusto si prepara a tornare nel preserale di Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. Il debutto è atteso per lunedì 7 dicembre e il programma dovrebbe restare in onda per sei settimane, in una veste rivisitata e corretta.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Caduta Libera va in ferie, arriva il game show

Il quiz prende il posto di Caduta Libera, che con Max Giusti e Isobel Kinnear va in ferie dopo risultati poco brillanti: nell’ultima puntata ha totalizzato 2.339.000 telespettatori con il 15% di share, mentre L’Eredità su Rai 1 ha raccolto 3.103.000 spettatori e il 22,7%.

Il ritorno di Ok Il Prezzo è Giusto è pensato in via del tutto sperimentale, fuori dal periodo di garanzia, e dovrebbe partire lunedì 7 dicembre per sei settimane, cioè sette giorni dopo l’annuncio del vincitore del Grande Fratello Vip. La scelta di Ilary Blasi sarebbe arrivata dopo una puntata zero condotta da Max Giusti, che non avrebbe convinto. La collocazione è il preserale, intorno alle 18:45, la stessa fascia in cui la conduttrice aveva esordito in tv con Passaparola: per lei sarebbe il primo game show in carriera. Conduzione, giorno del debutto e orario preciso attendono però ancora una conferma ufficiale.

Dal 1987 a Ilary Blasi, la storia del programma

La prima edizione è stata affidata a Gigi Sabani, che ha guidato il quiz per le prime quattro stagioni. Dalla stagione 1987/88 è subentrata Iva Zanicchi, unica padrona di casa fino al 2000, con l’eccezione del 1998/99, in cui ha diviso il timone con Emanuela Folliero. Nell’ultima edizione, quella del 2000/01, alla conduzione c’era Maria Teresa Ruta: a 26 anni di distanza tocca ora a Ilary Blasi.

Il commento di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi conosce bene il programma, di cui è stata il volto per undici anni, e ritiene che la nuova conduttrice non abbia bisogno di suggerimenti.

Consigli a Ilary Blasi? Non ne ha bisogno, capirà subito che trasmissione è e come farla: il programma è forte e lei farà bene.

Zanicchi ha raccontato di aver amato molto la trasmissione e di augurarsi che con Ilary Blasi ottenga lo stesso successo avuto con lei. Ha definito giusta la scelta, perché la conduttrice è bella, brava e la vede bene in un programma popolare come Ok, Il Prezzo è Giusto. Ha anche precisato che avrebbe preferito essere avvisata prima che la notizia diventasse pubblica, vista la lunga storia che la lega a Mediaset.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI