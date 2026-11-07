Guendalina Tavassi è la seconda finalista del Grande Fratello Vip 2026. Il verdetto è arrivato nella puntata di venerdì 6 novembre, in onda su Canale 5, e insieme a esso è maturata la prima candidatura alla prossima eliminazione, quella di Carmen Di Pietro.

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Il verdetto arrivato in studio

In quattro erano rimasti in corsa per un posto in finale: Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Megan Ria e Guendalina Tavassi. Il televoto assegnava due esiti in un colpo solo, il titolo di secondo finalista a chi avesse raccolto più voti e la candidatura alla prossima eliminazione a chi ne avesse raccolti meno. Dopo aver chiamato i concorrenti in studio, Ilary Blasi ha spiegato che cosa stava per essere comunicato.

«Tra di voi si nasconde il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip 2026, ma anche il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione»

Il pubblico ha salvato per prima Valeria Marini insieme a Megan Ria, lasciando la sfida a Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro. Per le due rimaste la decisione è passata allo studio, e la conduttrice ha ricordato che la parte dorata del verdetto spettava alla seconda finalista dell’edizione. L’ha spuntata Guendalina Tavassi, che raggiunge Marina La Rosa, già qualificata come prima finalista.

La candidatura di Carmen Di Pietro

Alla concorrente meno votata è toccato invece il verdetto più amaro: Carmen Di Pietro è la prima candidata alla prossima eliminazione. Dopo il televoto flash i concorrenti si sono accoppiati e Valeria Marini, rimasta senza compagno, è stata candidata automaticamente. Nella prossima sfida al televoto ci sono quindi la stessa Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi insieme a Carmen Di Pietro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI