Alex Belli ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata del 6 novembre il pubblico ha scelto di salvare Andreas Muller, Giulia Provvedi e Valeria Marini, e ha mandato a casa uno dei concorrenti più discussi di questa edizione. I sondaggi della vigilia non lasciavano prevedere un verdetto simile.

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Come è andato il televoto

Alla fine hanno pesato anche i decimali. Andreas Muller è stato il più votato con il 36,74% delle preferenze, davanti a Giulia Provvedi (23,45%) e a Valeria Marini (19,99%). Alex Belli si è fermato al 19,82%, il dato più basso della serata. L’esito gliel’ha comunicato Ilary Blasi, entrata nel salone con la busta rossa nel corso di quella che è stata la sedicesima puntata del programma.

La serata si era aperta con Valeria Marini sulla cosiddetta poltrona che scotta: da giorni è bersaglio delle critiche, con diversi scontri in Casa e in particolare con Andreas Muller. Prima di uscire, Belli ha raccontato a Ilary, durante il tragitto in auto verso lo studio, di aver lasciato ai concorrenti diversi bigliettini; a Valeria, in particolare, ha detto di aver riservato un rebus. Poi sono arrivati l’applauso dello studio, il dispiacere espresso da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli e la battuta della conduttrice, che gli ha spiegato come sia uscito per un soffio. Belli ha poi raggiunto gli altri eliminati: Jonathan, Michelle, Moreno e Giacomo. A suo dire l’eliminazione non se l’aspettava; del suo percorso in Casa ha detto di aver dato tutto sé stesso.

Come accade spesso in questi televoti, a spostare gli equilibri sono state anche le alleanze tra le fanbase: Giulia Provvedi ha potuto contare sulla vicinanza di Marina La Rosa e soprattutto di Guendalina Tavassi, le cui tifoserie si sono mosse in suo favore.

La delusione dei volti noti della tv

Sui social il risultato ha scatenato una protesta immediata, alimentata anche da personaggi famosi, alcuni dei quali in passato hanno abitato la Casa. Tra i primi a commentare c’è stata Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, che ha ripreso il suo celebre motto per adattarlo alla serata.

Non ci posso credere è uscito Alex. No Grande Fratello io esco

Peggio l’ha presa Emanuela Tittocchia, che sotto al video pubblicato dall’account ufficiale del programma ha commentato con tre parole.

Ma è assurdo!

In una storia Instagram ha poi rincarato la dose, sostenendo che al televoto finiscono sempre i concorrenti che si mettono in gioco, mentre chi resta trasparente arriva fino in fondo.

In nomination sempre chi si espone di più, crea dinamiche e offre uno spettacolo da vedere. Chi è trasparente arriva alla fine. È assurdo!

Anche Matteo Diamante ha detto la sua sotto lo stesso post, con un pensiero per quello che considera il vero protagonista dell’edizione.

Rispetto per il vero gran giocatore di questa edizione

Si è detto d’accordo con chi si lamentava del risultato anche Pierangelo Greco, che di mestiere fa il make up artist e in passato è stato concorrente di The Couple: per lui Alex era tra i pochi a smuovere gli equilibri della Casa.

Uno dei pochi che creava dinamiche! Ma come votate?

I commenti degli ex gieffini

Hanno detto la loro anche due concorrenti della quinta edizione. Stefania Orlando ha scritto su X di non riuscire a credere che i fan abbiano scelto di tenere in gioco Giulia Provvedi a discapito di Alex.

Non posso credere che abbiano preferito salvare Giulia e sia uscito il Man

Poco dopo ha aggiunto di essere sotto shock.

Io sono scioccata

Più duro Francesco Oppini, che su Instagram ha parlato di uno spettacolo finito: per lui l’uscita di Belli a tre settimane dalla finale è un colpo pesante a un’edizione già in difficoltà, consegnata nelle mani delle ship.

L’eliminazione di Alex Belli dal GF Vip equivale ad affossare un’edizione già molto discutibile. Non si può consegnare uno dei programmi bandiera di Canale 5 alle ship. Lo show adesso è finito, ma finito del tutto

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI