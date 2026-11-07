Alex Belli ha lasciato in diretta lo studio del Grande Fratello Vip. Nella puntata di venerdì 6 novembre, poco dopo la sua eliminazione al televoto, l’attore si è alzato, ha salutato conduttrice e opinioniste e se n’è andato, rifiutando di sedersi a commentare la serata come opinionista.

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Il rifiuto della seggiola

Tutto accade quando Ilary Blasi apre il nuovo televoto, che mette in sfida Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Andreas Müller e Giulia Provvedi, e chiede un parere a Belli. Lui si alza dalla poltrona, raggiunge la conduttrice, le bacia la mano, saluta Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici e spiega la sua scelta: non ha intenzione di commentare quello che considera un copione già scritto.

Vuoi qualcosa che non sia scontato Ilary? Io ringrazio tutti voi, ringrazio te Ilary, che sei la padrona di casa, ma ringrazio anche le favolose opinioniste, Selvaggia e Cesara. Però io non starò su quella seggiola a commentare questo programma con questi concorrenti così scontati, ma io esco da dove sono entrato. Ciao, buona serata.

Poi corre verso le scale e sparisce dallo studio. Blasi resta interdetta e prova a richiamarlo, convinta che possa rientrare da un momento all’altro.

Dai, ma dove vai, torna qui! Ma fa il giro e poi torna e si rimette seduto? Ma vi aveva avvisato che avrebbe fatto questo? Ma qui sono tutti matti.

I minuti precedenti li ricostruisce Jonathan Kashanian, che racconta come Alex gli avesse confidato di non voler restare lì a fare l’opinionista e di non farcela. C’è anche un dettaglio pratico: Belli non ha con sé il telefono, rimasto a casa sua, mentre il suo cellulare si trova a Milano con Delia. Rintracciarlo, quindi, non è affatto semplice. Cesara Buonamici rimane senza parole, mentre per Selvaggia Lucarelli si è trattato dell’ennesimo colpo di teatro di un interprete che sa come si costruisce un’uscita.

Questo è stato il suo ultimo colpo di teatro. Lui doveva uscire in questa maniera.

Cercasi Alex, la ricompensa in diretta

La conduttrice riprende in mano il programma e si collega con la Casa per raccontare ai concorrenti quello che è appena accaduto: Belli non è uscito dal gioco, ha proprio lasciato lo studio, se n’è andato dicendo che tutti erano noiosi.

Ragazzi, Alex Belli non è uscito dal gioco, ma ha proprio abbandonato lo studio del GF Vip. Oggi succedono cose strane. Che ha fatto? Se n’è andato via, ha detto che siamo tutti noiosi. Ha sbroccato ed è scappato.

Poco dopo, tra l’ironia e la battuta, arriva anche la provocazione: chi ritrova Alex si guadagna un posto in studio. La serata, ammette Blasi, è stata un saliscendi da montagne russe, con un finale che nessuno aveva messo in conto.

Dentro la Casa, però, la sorpresa è minima. Da Marina La Rosa a Giulia Provvedi e Valeria Marini, i concorrenti rimasti in gioco non si dicono stupiti dall’uscita pirotecnica e ricordano che giovedì pomeriggio Alex li aveva avvisati: anche se il pubblico non lo avesse eliminato, avrebbe comunque lasciato la Casa, con uno dei suoi amati coup de théâtre.

Un’eliminazione che pesa sul gioco

Il verdetto della serata era già arrivato prima della fuga. Nella puntata di venerdì 6 novembre quattro concorrenti si erano giocati la permanenza nella Casa, e il pubblico ha deciso di fermare il percorso di Belli: con lui erano a rischio Valeria Marini, Giulia Provvedi e Andreas Müller. Ilary Blasi era entrata personalmente nella Casa per comunicare l’esito e annunciare che l’attore doveva lasciare subito il gioco. Solo dopo l’eliminazione Belli ha lasciato lo studio, trasformando un’uscita ordinaria in un abbandono volontario.

L’esito del televoto ha colto di sorpresa molti, e l’addio improvviso potrebbe rimescolare gli equilibri in vista della finale. Con la sua uscita, il programma perde uno dei concorrenti che più hanno animato questa edizione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI