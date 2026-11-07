Cinema, televisione, libri e cronaca: Verissimo va in onda oggi, sabato 7 novembre, su Canale 5 a partire dalle 16.30. Nel salotto di Silvia Toffanin si alternano attori, conduttori e volti del reality, e una richiesta di giustizia nata da una vicenda drammatica.

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Stefano Accorsi tra il nuovo film e la vita privata

Il primo ospite è Stefano Accorsi, in studio per un’intervista che mescola lavoro e sfera personale. L’attore arriva a pochi giorni dall’uscita in sala de Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese già presentato alla Festa del Cinema di Roma, e durante la conversazione ripercorre anche la sua storia sentimentale e familiare.

Da Paolo Del Debbio a Jonathan Kashanian, gli altri ospiti

Silvia Toffanin accoglie poi Paolo Del Debbio, conduttore su Retequattro di Dritto e Rovescio e 4 di sera, che dal 10 novembre sarà di nuovo in libreria con un nuovo titolo, Dio. Spazio anche ai sentimenti con Mercedesz Henger, presente insieme al compagno Alessio e alla piccola Aurora, e al racconto di Jonathan Kashanian, ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello Vip, che ripercorre la sua esperienza nella Casa. Tra gli ospiti c’è anche l’attrice turca Su Burcu Yazgı Coşkun, protagonista su Canale 5 della serie Racconto di una notte.

La richiesta di giustizia di Elisabetta Guidi

La puntata si chiude con la testimonianza di Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, la trentaquattrenne morta nel 2025, colpita dal compagno con 24 coltellate davanti al figlio piccolo. Davanti alle telecamere la donna porta la sua richiesta di giustizia per una vicenda che ha segnato la cronaca degli ultimi mesi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI