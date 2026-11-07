Nuova bufera nella casa del Grande Fratello Vip: Valeria Marini torna sulla poltrona che scotta. A metterla nel mirino stavolta è Andreas Muller, che nei giorni precedenti l’ha definita ipocrita, incoerente, ingestibile e insopportabile, e in puntata la showgirl si difende davanti a tutti. La scena si svolge nella sedicesima puntata, andata in onda venerdì 6 novembre con Ilary Blasi alla conduzione e con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le accuse di Andreas e la difesa di Valeria

Il confronto è preceduto dalle nomination: Andreas e Giulia Provvedi indicano Valeria, che a sua volta sceglie proprio Andreas, mentre Alex Belli punta su Giulia. Una clip riporta poi le parole con cui l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha attaccato la showgirl, definendola anche finta, e la lite si riaccende. Valeria, che sulla poltrona ha Alex Belli come coach, ricorda di non aver saputo nemmeno chi fosse Andreas prima del reality, arriva a dargli dell’isterico e chiama in causa anche Guendalina Tavassi.

Non è per la nomination, ma nella mia vita non ho mai permesso a nessuno di offendermi come mi ha offeso lui senza motivo dandomi dell’ipocrita che non so neanche se conosco il significato. Ricordo al signor Andreas una notte che ho raccontato quello che ho subito, ho distrutto un mostro a cinque teste, ho vinto le battaglie per me e per le persone a cui voglio bene. Ora sono ipocrita? Ho fatto solo un grande errore, quando litigo non cambio opinione, io cerco di ascoltare l’altra persona e il suo punto di vista e cercare di andargli incontro perché in una convivenza così si fa. Questo è il mio punto di vista, ma non accetto di essere offesa da nessuno.

Per Andreas la posizione della showgirl resta incoerente e ipocrita, e quella appena ascoltata sarebbe, per la prima volta, una frase sensata.

È completamente incoerente ed ipocrita. Forse per la prima volta ha detto qualcosa di sensato. Io sono venuto qui completamente a nudo, non entro qui da coreografo o da quello che ha fatto nella vita. Ma evidentemente lei vuole sempre dire chi è Valeria Marini. Le stelline sono uno scudo, fai vedere la persona che sei.

Guendalina si schiera con lui: secondo la Tavassi, Valeria offenderebbe dalla mattina alla sera e cambierebbe atteggiamento non appena riceve un complimento.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Dallo studio l’opinionista sta dalla parte della showgirl, che vede sola contro quello che definisce il solito cerchio magico, e rimprovera ad Andreas di aver preso la strada più comoda, quella di prendersela con una persona già ferita e a terra.

Vista da qua però Valeria la vedo sola, vedo tre persone andarle contro che sono sempre il solito cerchio magico. Mi aspettavo tirasse fuori la personalità, ma ha fatto la cosa più comoda del mondo. Se le è presa con una persona ferita e a terra e ha scelto una strada facile spianata da Marina, che non a caso aveva litigato con Valeria. Come sempre è Marina che indica la strada da percorrere. Visto da fuori il suo rapporto con Marina è morboso, lui dice a Valeria che dipende da Alex, ma tu Andreas senza Marina sei perso, sei sempre attaccato alla gonna e se devo scomodare tre “i” per te, ti dico ignavo, irretito, e imbeccato. Beccati queste tre i!

Andreas dalla casa respinge l’accostamento e rivendica di essere entrato nel reality come persona singola e non come interprete di un copione.

Non sono d’accordo, sono in questa casa come persona singola, capisco che sia comodo tirare fuori la storia di Marina. Se passa questo mi dispiace e mi interessa minimamente. Io penso quello che dico.

Il richiamo di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici sceglie un tono diverso: riconosce ad Andreas pazienza e spessore come concorrente e gli suggerisce di essersi trattenuto di fronte a Valeria. Poi richiama la showgirl alle sue responsabilità, ricordandole che davanti alla porta rossa tutti sono uguali, e contesta la continua richiesta di uscire dalla casa, letta come una scusa.

Andreas sei un gran concorrente e hai una grande pazienza, secondo me con Valeria ti sei trattenuto e frenato. Come diceva Totò, ogni limite ha la sua pazienza. Io la capisco Valeria, ha una grande notorietà, un grande passato e ha pensato di valere un po’ di più, ma quando si varca quella porta rossa siamo tutti uguali. Io penso che Valeria si sia creata una specie di mantello magico dicendo fino allo sfinimento “voglio andare via, voglio che il pubblico vada via” per poi avere scuse. Non è vero che non hai offeso, gli hai dato dell’infame, che a casa mia è molto peggio dell’ipocrita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI