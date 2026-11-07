Sabato 7 novembre Alessandro Borghese torna su Sky con un ciclo di puntate inedito. Kitchen Sound – Ritorno di Fiamma va in onda alle 18:30 su Sky Uno ed è disponibile in streaming su NOW, on demand e su Sky Go. Stavolta la sfida parte da ciò che gli ospiti non hanno mai sopportato.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Cinque puntate per riscrivere i ricordi a tavola

Il format si regge su un’idea semplice e insidiosa: si prende una ricetta legata a un ricordo poco fortunato e la si ricostruisce da zero, cambiando ingredienti e preparazioni, per trovare l’equilibrio di sapori capace di far cambiare idea anche a chi ha convinzioni radicate. In cucina si torna su esperienze passate per riscriverne il finale, tra racconti personali, piatti reinterpretati e sorprese ai fornelli. Il programma, composto da cinque episodi, è ideato e prodotto da Food Media Factory e Level 33.

Questa edizione cambia anche la distribuzione: gli stessi episodi escono come podcast e vodcast, con cadenza settimanale ogni mercoledì a partire dall’11 novembre, sul canale YouTube ufficiale e sulle principali piattaforme audio.

Gli ospiti, uno per puntata

Il ciclo si apre con Andrea Pezzi, dj e speaker radiofonico che aveva condotto Kitchen su MTV tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Con lui Borghese ripercorre i ricordi di una televisione che non c’è più e prova a recuperare un salmone dimenticato in forno.

Segue Gabriele Corsi, conduttore televisivo e radiofonico, alle prese con un sapore particolarmente intenso, per lui un vero e proprio trauma. Il percorso di rieducazione del gusto procede con ironia, fino alla preparazione pensata per fargli cambiare idea.

Nella terza puntata c’è Francesca Manzini, comica e conduttrice, davanti a uno dei piatti più iconici della tradizione italiana, mentre la quarta ha come protagonista ZW Jackson, streamer e content creator, di fronte a un grande classico della gastronomia nostrana. A chiudere è Chiara Francini, attrice e conduttrice, che dall’infanzia non riesce a mandar giù il minestrone: con la reinterpretazione dello chef potrà verificare come ingredienti e preparazioni diverse cambino il rapporto con un piatto.

Dove e quando vederlo

L’appuntamento è ogni sabato alle 18:30 su Sky Uno a partire dal 7 novembre, con le puntate disponibili anche in streaming su NOW, on demand e su Sky Go. Il programma è scritto da Alessandro Borghese con la collaborazione di Giorgio Marchesani e vede il coinvolgimento di Acqua di Nepi, San Benedetto Millenium Water, Elica e Pasta Armando.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI