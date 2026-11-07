La nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe arrivare su Canale 5 con largo anticipo rispetto alle previsioni. Stando a un’indiscrezione, Mediaset sta valutando di collocarla nel periodo natalizio, all’incirca da metà dicembre a metà gennaio, cioè in una finestra che in gergo televisivo si definisce fuori garanzia.

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Un debutto lontano dalle fasce più esposte

Di una data ufficiale, però, non c’è ancora traccia: Mediaset non ha comunicato il debutto e quella natalizia resta un’ipotesi. Le prime indiscrezioni indicavano una partenza autunnale, tra settembre e ottobre, ma quella finestra è saltata.

Maggio racconta cosa si muove dietro le quinte:

È questa l’idea che sta balenando ai piani alti di Viale Europa a Cologno Monzese, dove c’è chi non vorrebbe rischiare, preferendo trasmettere il reality show in una finestra meno esposta alla pressione degli ascolti

Secondo il giornalista la mossa avrebbe una sua logica:

Avrebbe un senso: si testerebbe la nuova formula e si offrirebbe comunque un contenuto inedito in un periodo in cui Canale 5 è pressoché spenta

Per capire la questione bisogna sapere come funziona il periodo di garanzia: sono le fasi dell’anno in cui le reti devono dimostrare agli investitori pubblicitari di saper centrare determinati obiettivi di share, perché gli spazi commerciali valgono di più. Le due finestre classiche sono quella di inizio anno, da metà gennaio a metà maggio, e quella di fine anno, da metà settembre a metà dicembre. Un programma che delude proprio in quei mesi incide sulle medie della rete; se invece va male a Natale, il danno sui conti pesa molto meno.

Un’edizione registrata in anticipo

Questa volta il reality andrà in onda in versione registrata e non in diretta: le puntate sono state girate in anticipo nelle Filippine, tra il 12 giugno e il 20 luglio, con una location nuova e la conduzione affidata a Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin, come confermato da Mediaset. Il prodotto finito conta undici puntate in prima serata, pensate per segnare una ripartenza dopo stagioni complesse.

Cambia anche il meccanismo: non si vota, le eliminazioni non passano dal televoto, e per proclamare il vincitore sono stati registrati due o più finali alternativi. In palio ci sono 100mila euro di montepremi.

Il timore di un flop e il precedente de La Talpa

La collocazione fuori garanzia si presta però a una lettura meno rassicurante. Se dopo aver visto l’edizione confezionata da Selvaggia Lucarelli si scegliesse davvero di non schierarla in pieno periodo di garanzia, la decisione potrebbe suonare come un segnale di poca fiducia nel prodotto: un reality ritenuto valido e di qualità, in fondo, non avrebbe motivo di essere spostato in una fascia meno esposta. Il sospetto di un possibile flop, insomma, resta sullo sfondo.

A Cologno Monzese ricordano bene un precedente, quello de La Talpa, chiusa in anticipo dopo una partenza deludente. Anche quell’edizione, come questa de L’Isola dei Famosi, era stata realizzata in versione registrata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI