Nella Casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia attraversa una fase di gelo. Da un paio di settimane la concorrente prende le distanze dal ragazzo con cui ha stretto un legame nel reality e, nella serata di venerdì 6 novembre, ha raccontato a Megan Ria che cosa non riesce più a tollerare di lui.

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Dalla sfera di cristallo al semplice caffè

La settimana precedente, in una conversazione con Jonathan Kashanian, Piera aveva ridimensionato l’idea di rivedere Alessandro a esperienza televisiva conclusa: nessuna promessa, solo l’ipotesi di un incontro informale.

Io e Alessandro? Sicuramente ci sentiremo. Dopo essere stati due mesi qua dentro h24 insieme, è normale che, una volta usciti, ci si chieda ‘come stai?’ o ci si proponga di andare a prendere un caffè. Ma da qui a dire che c’è qualcosa di stabilito o che debba esserci per forza, no. Quello che sarà, sarà e va bene uguale.

Il tema è riemerso durante la diretta settimanale, quando Ilary Blasi le ha chiesto spiegazioni. La concorrente ha risposto di non avere la sfera di cristallo e di non poter sapere se, fuori dalla Casa, la relazione funzionerà. A suo giudizio la convivenza nel programma è uno spaccato poco credibile della vita reale, e quindi non basta per costruire aspettative. Roncaccia la pensa allo stesso modo: secondo lui dentro il gioco non si può giurare amore eterno e sarà il tempo fuori a dire come andrà.

Lo sfogo in sauna con Megan Ria

Venerdì sera, però, il tono si è fatto più duro. In sauna con Megan, Piera ha indicato senza giri di parole il comportamento che la infastidisce.

Di lui c’è una cosa che proprio mi infastidisce e cioè che si crede veramente troppo Dio sceso in terra. Questo perché è bello e ha altre qualità ed è questo il problema. Anche meno. Fa battutine che mi danno fastidio, mi ha detto ‘tu hai avuto un colpo di fortuna a stare con me’. No amore, il colpo di fortuna lo hai avuto tu.

Megan l’ha incoraggiata a parlarne apertamente con Alessandro, ma Piera ha replicato di averci già provato più volte, senza che quell’atteggiamento cambiasse. Nella ricostruzione dello sfogo compare anche un’altra considerazione: se qualcuno deve sentirsi fortunato, è lui ad avere accanto una ragazza come lei.

Le polemiche dei fan e l’attrazione dei giorni precedenti

Le parole pronunciate in sauna non sono piaciute a tutti i sostenitori della coppia e hanno alimentato il dibattito tra chi continua a sperare in un lieto fine e chi legge la vicenda in modo diverso. Rispetto a pochi giorni prima la differenza è evidente: parlando ancora con Megan, Piera aveva ammesso una forte attrazione verso Alessandro, dicendosi colpita anche dalla sua preparazione culturale. Intesa, attrazione reciproca e piccoli attriti si alternano dunque nello stesso rapporto, che ora appare più sbilanciato verso la distanza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI